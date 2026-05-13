Ναταλία Δραγούμη: Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου

Η Ναταλία Δραγούμη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για την ηλικία της, την άποψη που έχει για τις αισθητικές επεμβάσεις και για την ψυχολογική βία που είχε δεχτεί στο παρελθόν.

Η Ναταλία Δραγούμη ρωτήθηκε αρχικά για την ηλικία της: «Ίσως προτιμήσω κάποιες ρυτίδες και κάποιο χρόνο να φαίνεται πάνω μου παρά να είμαι κάποια άλλη. Τι να πείσω ότι είμαι τριάντα; Όλοι ξέρουνε πόσο είμαι ας πούμε», είπε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα, γιατί ίσως δεν κάνει καλό για τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι στο Χόλιγουντ στους ηθοποιούς οι μάνατζέρ τους δεν τους επιτρέπουν να πουν την ηλικία. Αλλά σε φίλους και σε παρέες κι αυτά το λέω. Έλα, άντε θα σου πω τώρα γιατί δεν μ’ αρέσει να την κρύβω. Είμαι… τριάντα επτά. Γιατί γελάς;».

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε για την ψυχολογική βία που έχει υποστεί στο παρελθόν. «Έχω βιώσει και δε θα ‘θελα καθόλου μα καθόλου να βιώσουν το ίδιο τα παιδιά μου. Όχι μηνύσιμο ή κάτι τέτοιο, θέλω να πω ότι δεν υπήρχε σωματική βία, ούτε λεκτική βία. Υπήρχε ψυχολογική βία», κατέληξε.

«Υπήρχε λίγο η εντύπωση ότι είμαι πιο ανάλαφρη και ότι έχω περάσει πιο καλά, διότι στο θέατρο πρέπει να έχεις ένα βάρος και έναν πόνο. Υπάρχει βέβαια αλήθεια σε αυτό, όχι ότι πρέπει και προς Θεού, θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι αλλά ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή σου, μπαίνει μέσα και βγαίνει μέσω της τέχνης σου», είχε πει η Ναταλία Δραγούμη σε παλαιότερη συνέντευξή της.