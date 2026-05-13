Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν θα είναι και το 2027 παρουσιαστής της τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν (Conan O’Brien) θα είναι ο οικοδεσπότης και της 99ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός παρουσίασε τις δύο προηγούμενες τελετές κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Μάλιστα, στον φετινό εναρκτήριο μονόλογό του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Είναι τιμή μου που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που παρουσιάζει τα Βραβεία Όσκαρ…του χρόνου θα είναι ένα Waymo με σμόκιν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διάσημος παρουσιαστής θα πλαισιωθεί από τους Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) και Κέιτι Μάλαν (Katy Mullan) οι οποίοι επιστρέφουν στον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών.

Οι επικεφαλής της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer) και Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor), δήλωσαν:

«Είναι μια απίστευτη ομάδα και έχουν δημιουργήσει καθηλωτικά, ψυχαγωγικά και συγκινητικά σόου τα τελευταία δύο χρόνια» προσθέτοντας ότι ανυπομονούν να δουν τον «Κόναν να ηγείται με εξαιρετικό τρόπο την τελετή με τη λάμψη και το χιούμορ του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 99η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος ‘Αντζελες, την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το ΑP. Αυτή θα είναι η προτελευταία φορά που η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό ορόσημο του Χόλιγουντ και θα προβληθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.

It’s a threepeat! Conan O’Brien will return as host of the Oscars for a third consecutive year.



Also back in their fourth straight year as executive producers are Raj Kapoor and Katy Mullan.



The 99th Academy Awards will air live on ABC and Hulu on March 14, 2027.



See more:… pic.twitter.com/5WiwfZB8VR — Deadline (@DEADLINE) May 12, 2026

Από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, με έδρα το κέντρο του Λος ‘Αντζελες.