Η Ντέμι Μουρ παρέδωσε μαθήματα στυλ με τρεις εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 άνοιξε επίσημα τις πύλες του και η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η οποία φέτος είναι μέλος της κριτικής επιτροπής, παραδίδει μαθήματα στυλ αντάξια του Χρυσού Φοίνικα.

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη, η υποψήφια για Όσκαρ σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα κατά την άφιξή της στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Ντέμι Μουρ κατευθυνόμενη προς το δείπνο, επέλεξε ένα total look Gucci, το οποίο περιλάμβανε ένα ζαχαρί μπεζ bomber jacket με ψηλό γιακά από την Pre-Fall 2026 συλλογή, συνδυασμένο με λευκό t-shirt και μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι.

Στην επίσημη παρουσίαση της κριτικής επιτροπής στους δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, η Μουρ εντυπωσίασε ξανά με τη βοήθεια του στυλίστα της, Μπραντ Γκορέσκι (Brad Goreski).

Επέλεξε ένα εντυπωσιακό στράπλες πουά φόρεμα από τον οίκο Jacquemus, προερχόμενο από τη Ready-to-Wear συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026. Το look ολοκληρώθηκε με λευκές μυτερές γόβες με φιόγκους, μια ασορτί πουά μίνι τσάντα, εκλεπτυσμένα σκουλαρίκια και υπερμεγέθη cat-eye γυαλιά ηλίου από το brand Morgenthal Frederics.

Λίγο αργότερα, στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του Φεστιβάλ, έφτασε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια custom δημιουργία, επίσης του οίκου Jacquemus. Το φόρεμα, κεντημένο εξ ολοκλήρου με πέρλες και παγιέτες που χάριζαν μια μαργαριταρένια λάμψη, διέθετε ένα κομψό βολάν στη μέση που τόνιζε τη σιλουέτα, καταλήγοντας σε μια γοργονέ φούστα με εντυπωσιακή ουρά.

Για να ολοκληρώσει το look, η Μουρ επέλεξε κοσμήματα από τον οίκο Chopard, φορώντας ένα εκθαμβωτικό κολιέ με διαμάντια, ασορτί σκουλαρίκια και δαχτυλίδι, σύμφωνα με το αμερικανικό Harper’s Bazaar. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς, προσδίδοντας μια νότα παλαιού Χόλιγουντ στη Γαλλική Ριβιέρα.