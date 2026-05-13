Η μυθική διαδρομή του πρώην ποδοσφαιριστή Ίαν Ράιτ γίνεται βιογραφική ταινία με την υπογραφή του Stormzy

Ο Stormzy αναλαμβάνει την παραγωγή μιας βιογραφικής ταινίας για τον Ίαν Ράιτ (Ian Wright), τον θρυλικό πρώην επιθετικό της ‘Αρσεναλ, της Κρίσταλ Πάλας και της Εθνικής Αγγλίας.

Ο βετεράνος άσος, ο οποίος μετά από μια λαμπρή πορεία στα γήπεδα πέρασε με επιτυχία στον ρόλο του τηλεοπτικού σχολιαστή, υπήρξε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της ‘Αρσεναλ μέχρι να τον ξεπεράσει ο Τιερί Ανρί (Thierry Henry).

Μιλώντας για το νέο εγχείρημα, ο Ράιτ δήλωσε πως επιθυμία του είναι η ταινία να «γεμίσει τους ανθρώπους με ελπίδα και χαρά».

Ο Ράιτ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Άρσεναλ και ο Παίκτης του Αιώνα της Κρίσταλ Πάλας, και εμφανίστηκε 33 φορές για την Εθνική Αγγλίας, παίζοντας εναντίον παικτών όπως ο Μπέκαμ και ο Ζιντάν, και αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς που μπορεί να έβαζαν τέλος σε καριέρες άλλων.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Γουίλτον (Tom Wilton), ο οποίος μεγάλωσε στο Brockley του Λονδίνου στην ίδια γειτονιά με τον Ράιτ.

«Η ιστορία του Ίαν είναι μια βαθιά συγκινητική αφήγηση γεμάτη πόνο, αποφασιστικότητα και έναν απίστευτο θρίαμβο. Η ζωή ενός μαύρου Βρετανού αγοριού, παιδιού μεταναστών πρώτης γενιάς από την Καραϊβική με φόντο μια εργατική κοινότητα του νότιου Λονδίνου, παραμένει εξίσου επίκαιρη σήμερα όσο ήταν και στη δεκαετία του ’70» ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, οι δημιουργοί της ταινίας.

Ο Ράιτ άργησε να κάνει το μεγάλο βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας την πορεία του στην Κρίσταλ Πάλας το 1985, στα 22 του χρόνια. Αφού καθιερώθηκε ως βασικός και αναδείχθηκε σε δεινό σκόρερ, με αποκορύφωμα τα δύο του γκολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 1990, πήρε μεταγραφή για την ‘Αρσεναλ το 1991. Εκεί λατρεύτηκε από τους οπαδούς της, ενώ παράλληλα σημείωσε 9 γκολ σε 33 εμφανίσεις με το εθνόσημο της Αγγλίας.

Αφού αγωνίστηκε στη Γουέστ Χαμ, τη Σέλτικ και σε άλλους συλλόγους, κρέμασε τα παπούτσια του το 2000 και έκανε στροφή στα ΜΜΕ. Συμμετείχε σε εκπομπές όπως το «Top of the Pops», παρουσίασε το δικό του talk show «Friday Night’s All Wright», ενώ πλέον θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς και έγκριτους σχολιαστές ποδοσφαίρου.

Υποστήριξε το γυναικείο ποδόσφαιρο και τονίζοντας τον αντίκτυπο στα παιδιά που μεγαλώνουν με ενδοοικογενειακή βία, ξεπέρασε τον κόσμο του ποδοσφαίρου και, το 2023, του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το ταξίδι του Ίαν ξεκινά στο Honor Oak στο Μπρόκλεϊ, στο νότιο Λονδίνο, όπου το ποδόσφαιρο είναι η μόνη διαφυγή του νεαρού αγοριού από τη δύσκολη ζωή στο σπίτι» αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας. «Ο δάσκαλος Σίντνεϊ Πίγκντεν αναγνωρίζει τους αγώνες του Ίαν και τον προκαλεί να πιστέψει σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Παρά αυτή τη σπίθα ελπίδας, μέχρι την εφηβεία του, τα όνειρα του Ίαν να γίνει ποδοσφαιριστής καταρρέουν καθώς η απόρριψη, η καταπίεση και η εσωτερική του οργή τον επιβαρύνουν.

Μέχρι να φτάσει τα είκοσι του, η ελπίδα του Ίαν έχει ξεθωριάσει, κυρίως επειδή προσπαθεί να γίνει ο γονέας που δεν είχε ποτέ. Αλλά με το ταλέντο του να προκαλεί επιτέλους θόρυβο, ο Ίαν αντιμετωπίζει μια επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή του: να ρισκάρει τη μόνη ασφάλεια που γνώρισε ποτέ ή να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τη μεγάλη στιγμή» σημειώνεται, σύμφωνα με το Variety.

«Το να αφηγούμαι την ιστορία μου για πρώτη φορά είναι σουρεαλιστικό και, κατά κάποιο τρόπο, μου φαίνεται ότι το ανέμενα εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν κομμάτια της ζωής μου που θα μου είναι οικεία επειδή έχουν συζητηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σε αυτή η ταινία είναι η πρώτη φορά που τα φέρνουμε όλα μαζί. Το να αφηγούμαι ξανά την ιστορία μου στον Τομ με έκανε επίσης να συνειδητοποιήσω πόσο έχει αλλάξει η Βρετανία από τότε που οι γονείς μου έφτασαν εδώ με το Γουίντρας τι σήμαινε αυτό για μένα και τα αδέρφια μου, και τις εμπειρίες που δεν θα με αφήσουν ποτέ» δήλωσε ο Ίαν Ράιτ.

Σύμφωνα με τον Guardian, o Stormzy θα έχει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού μέσω της #Merky Films. Για τον ίδιο η διαδρομή του Ράιτ ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού αποτελώντας μια ζωντανή απόδειξη σθένους κόντρα σε κάθε προγνωστικό.