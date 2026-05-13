Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Εικόνες από την πρόταση γάμου με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, μετά την πρόταση γάμου του καλαθοσφαιριστή στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Ο γάμος τους θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι και το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ώστε τα πάντα να γίνουν με τον τρόπο που επιθυμούν, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα, ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι.

Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα στο Παρίσι. Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ουπς, εμείς το ξανακάναμε, βάζοντας δίπλα από την φράση, ένα δαχτυλίδι».

Η προαγγελία γάμου του ζευγαριού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολίτης της Χίος. Η επιλογή της συγκεκριμένης εφημερίδας φαίνεται να συνδέεται με τη στενή σχέση που διατηρεί η ηθοποιός με το νησί, το οποίο είχε επισκεφθεί μαζί με τον σύντροφό της το καλοκαίρι του 2024.

Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει πως η τελετή θα γίνει στην Αττική, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν το ζευγάρι να παντρεύεται στην Πάρο.

Το ζευγάρι έκανε Πάσχα σε ισπανικό νησί της Μεσογείο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δείχνει τη θέα από το δωμάτιο που έμεναν και να φωτογραφίζεται δίπλα από την πισίνα.