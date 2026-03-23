Νίκος Απέργης: Σε αυτόν το χώρο, το πολύ καλό παιδί ισοδυναμεί με κάτι άλλο, που ξεκινάει από «μ»

Ο Νίκος Απέργης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (22-03-2026). Μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επαγγελματική πορεία του, τη σχέση του με τον Γιώργο Πρίντεζη αλλά και για το «Dream Show», μέσα από το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως αναθεώρησε απόψεις στο πέρασμα των χρόνων και εξήγησε γιατί έπαψε να είναι το «καλό παιδί» που έλεγαν όλοι για εκείνον, στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο Νίκος Απέργης ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» για την καριέρα του: «Το τραγούδι “Κομμάτι της ζωής μου” με πήγε ένα σκαλοπάτι πάνω. Με τη Ράνια Κωστάκη στον “Ρυθμό” κάναμε το “Γλέντι” και πίστευα ότι θα γίνει χαμός, γιατί είναι ένα ωραίο τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη. Είχε ένα vibe ωραίο, ξεσηκωτικό, μελωδικό, ερωτικό. Τα συνδύαζε όλα και πήγε πολύ καλά. Το καλοκαίρι έπαιξε φουλ» δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια είπε πως «Αυτό με το “καλό παιδί”… Τώρα τελευταία δεν είμαι το καλό παιδί αλλά πιο επαγγελματίας. Σε αυτόν το χώρο, το πολύ καλό παιδί ισοδυναμεί με άλλο, που ξεκινάει από “μ”. Θα έλεγα ότι έγινα πιο επαγγελματίας, που αυτό συνεπάγεται πως για κάποιους δεν είμαι καλό παιδί. Έκανα πάντα υποχωρήσεις και αυτό πολλές φορές με κρατούσε πίσω σε διάφορα πράγματα. Τώρα, προχωρώντας και επειδή δεν είμαι 25 χρονών, πια, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα σωστά ή τουλάχιστον αυτό που πιστεύω. Να αναλάβω όλη την ευθύνη και θα εισπράξω την αποτυχία και την επιτυχία».

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε ότι «Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε τρέλες ή κάτι που δεν δικαιούμαστε. Έχω κάποιους συνεργάτες που έχω επιλέξει και έχω χρόνια μαζί μου και συμβαδίζουμε μαζί. Δεν είμαι καλός στα παζάρια, δεν το έχω πολύ. Εγώ θέλω πάντα να εστιάζω στο καλλιτεχνικό, να γράφω τα τραγούδια, να φτιάχνω το πρόγραμμα. Μέχρι εκεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο Νίκος Απέργης μίλησε για τη συμμετοχή του στο Dream Show λέγοντας ότι «Ήταν πολύ μόδα αυτά τα reality. Ήταν παρουσιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος, επιτροπή ο Ψινάκης, η Γερμανού και ο Σπανός. Ήμουν μαζί με τον Διονύση Μακρή, τον Θάνο Τζάνη, τον Μαρτάκη και η Αμαλία Αυγουστάκη είχε κερδίσει τότε τον διαγωνισμό. Πάντα το κυνηγούσα. Να πω την αλήθεια, αν ήξερα ότι θα βγουν μουσικές εκπομπές που είναι πιο μουσικές και δεν είχε το στοιχείο του εγκλεισμού, του reality, θα πήγαινα εκεί. Αλλά δεν ήξερα ότι θα βγουν τέτοιες εκπομπές».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «Εννοείται πως έχω τραγουδήσει σε άδειο μαγαζί. Πολλές φορές και μου έχει τύχει και να ακυρώσουμε το live επειδή περνούσε η ώρα και δε βλέπαμε να έρχεται κόσμος. Είχαν μαζευτεί μέσα 15 άτομα σε κάποια κλαμπάκια μικρά. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι αλλά δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Πολλές φορές δε φταίει ο καλλιτέχνης, φταίει και το μαγαζί. Όταν σε καλεί ένα μαγαζί να κάνεις live, το οποίο μπορεί κάθε μέρα να είναι άδειο, μπορεί εκείνη να βάλει και 20 άτομα. Μου έχει τύχη την περίοδο που δεν είχε κόσμο το ένα κλαμπ, στο άλλο να έχω 500 άτομα».

Ο Νίκος Απέργης ανέφερε πως «Έπαιζα μπάσκετ, πάω συνέχεια και στο γήπεδο. Στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ήμουν συμπαίκτης με τον Πρίντεζη, στον Άγιο Δημήτριο, στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Πηγαίναμε και τον περνάμε εμείς για προπόνηση, γιατί ο μπαμπάς του ήταν ναυτικός και έλειπε συνέχεια. Εμείς είχαμε ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Δημήτριο και η μαμά του με τη μαμά μου ήταν φίλες. Μιλάμε ακόμα. Έχει έρθει στο μαγαζί και σε live στη Σύρο -που έχει το σπίτι- και είχαμε συζητήσει αρκετά. Μου είπε ότι του έχει λείψει το προφιτερόλ του μαγαζιού».

«Χάρηκα πολύ που το κλειστό γήπεδο του Αγίου Δημητρίου πήρε το όνομά του. Είναι αυτό που κάναμε προπόνηση, τότε. Του αξίζει, έφτασε πολύ ψηλά. Είναι ακόμα καλό παιδί. Οι κολλητοί του είναι ακόμα τα παιδιά από το Δημοτικό, που και τότε είχε ως κολλητούς. Τους έχει ακόμα» είπε καταληκτικά ο γνωστός τραγουδιστής.