Νίκος Μουτσινάς: «Τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια, το κράτος δε βοήθησε»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Μουτσινάς και μίλησε για τις προσπάθειές του να αποκτήσει παιδί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Ο γνωστός παρουσιαστής ήταν καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (13.12.2025) στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», όπου παραδέχτηκε ότι δεν του λείπει η τηλεόραση. Επίσης, ο Νίκος Μουτσινάς δήλωσε ότι η επιθυμία του είναι να γίνει θεραπευτής NLP.

«Έναν χρόνο κλείνω εκτός τηλεόρασης! Γιατί δεν επέστρεψα ποτέ. Συγγνώμη που γελάω, έχω δικαίωμα, είναι δική μου η εμπειρία. Αισθάνομαι πολύ καλά», είπε αρχικά, σχολιάζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει σε κάποιο πλατό μετά το κόψιμο της εκπομπής «ΝΜ βραδιάτικα».

«Όχι δεν μου λείπει η τηλεόραση, ακούγεται άσχημα αλλά είναι η αλήθεια μου. Έχω βρει μία ησυχία, μία ηρεμία, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έχω στρίψει όλο τον εγκέφαλό μου προ άλλη κατεύθυνση. Στην τηλεόραση βλέπω βλέπω σειρές.

Δεν τη σιχαίνομαι την τηλεόραση καθόλου. Γενικά μπορεί να υπάρχεις μέσα σε συνθήκες και να έχεις πράγματα ή ανθρώπους στη ζωή σου, που να μπορείς να ζήσεις το ίδιο καλά και χωρίς αυτά ή αυτούς. Για εμένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι η τηλεόραση. Ζω πάρα πολύ καλά χωρίς την τηλεόραση. Έχω μεγαλώσει βλέποντας τηλεόραση πριν ασχοληθώ, έχω δει πάρα πολύ. Δηλαδή γι’ αυτό είχα δει τόσο που δεν χρειάστηκε να ξαναδώ μετά. Έβλεπα ανθρώπους που δουλεύανε παλιά, ηθοποιούς, και λέγανε “μου λείπει, θέλω να γυρίσω” και τα λοιπά. Και δεν θα ήθελα να μπω στο τρυπάκι αυτό να μου συμβεί, και ευτυχώς το καταφέρνω», παραδέχτηκε ακόμα ο Νίκος Μουτσινάς.

«Έχω περάσει πολύ ωραία με την τηλεόραση, έχω περάσει και δύσκολα με την τηλεόραση είναι η αλήθεια, έτσι είναι οι σχέσεις. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ο σκοπός μου μέσα από την τηλεόραση περνούσε σε ένα 5%. Η διάθεσή μου είναι να μπορέσω να κάνω το κέφι του άλλου, να του ανεβάσω την ενέργεια, αν μπορώ να τον βάλω και λίγο να σκεφτεί με κάτι που θα πω και να κάνει μία σύνδεση, κάτι να του συμβεί, ακόμα καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό θέλω να κάνω.

Μέσα από την τηλεόραση, ειδικά τα τελευταία χρόνια με το “Καλό Μεσημεράκι”, όπου υπήρχε ευκαιρία, κάτι πετούσα, κάτι έλεγα κι από αυτά που έκανα εγώ για μένα, που κάνω ακόμα… Η τηλεόραση λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον, η αναγνωρισιμότητα έχει και ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει…», δήλωσε στη συνέχεια.

Νίκος Μουτσινάς: «Θα ήθελα να πάω να μείνω μόνιμα στην Ουγκάντα»

Στην ερώτηση πώς ονειρεύεται τον εαυτό του σε 5 χρόνια απάντησε: «Ιδανικά, θα ήθελα να πάω… με τον Ταρζάν. Θα ήθελα να πάω να μείνω μόνιμα στην Ουγκάντα. Παιδιά, κάναμε ό,τι σαφάρι υπήρχε, μόνο που δεν πήγαμε σαφάρι μυρμηγκιού. Τα κάναμε εμείς όλα τα σαφάρι. Σαφάρι είναι παρακολουθείς τα ζώα, πηγαίνεις και τα βλέπεις στο φυσικό τους περιβάλλον. Στο φυσικό τους μέγεθος, εγώ που θα ζω με πάρα πολλά ζώα…

Επίσης ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την προσπάθειά του να γίνει πατέρας, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Όχι, δεν είμαι σε φάση δημιουργίας οικογένειας. Δεν το είχα πετύχει. Έκλεισε αυτό σαν “θέλω”… Κοίταξε να δεις, το ζητούμενό μου μέσα σε διάφορα άλλα, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι πολύ σημαντική για μένα. Είναι μια αξία μου δηλαδή την οποία την κυνηγάω με πολύ μεγάλη μανία. Οπότε, όταν, παρ’ όλο το ότι γύρω στα 4 χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια, το κράτος δε βοήθησε.

Θα μου πεις, τώρα “τι θες και συ, δε μας παρατάς;”. Αλήθεια είναι κι αυτό. Μετά με κάποιες έτσι σκέψεις καλύτερες και με μια ανάλυση και με μία επιφοίτηση θα έλεγε κανείς, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία. Δυστυχώς, δεν το λέω αρνητικά.

Στην πραγματικότητα το σύστημά μου μ’ έλεγε “δεν είναι αυτό που θες, τώρα γιατί το κυνηγάς;”. Όταν το συνειδητοποίησα λοιπόν, το πήρα απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου, δεν νιώθω ότι “αχ, δεν έγινε”. Ok, ευτυχώς το κατάλαβα, νωρίς. Καλά, αν συνέβαινε, θα ήμουνα στρατιώτης και θα μ’ άρεσε κιόλας εννοώ, αλλά θα πήγαινα κόντρα στο ψυχικό κομμάτι», εξομολογήθηκε ο Νίκος Μουτσινάς για την απόπειρά του να γίνει πατέρας.

Τέλος δήλωσε ότι θέλει να γίνει θεραπευτής NLP, καθώς έχει κάνει ανάλογες σπουδές.

«Ο στόχος μου είναι γίνω θεραπευτής NLP, να μπορώ να έχω τετ α τετ, συνεδρίες με ανθρώπους και αργότερα να μπορέσω να κάνω ομιλίες, να φτιάξω κάποια forum, να γίνονται τέτοια πράγματα.

Έχω ολοκληρώσει ένα κομμάτι των σπουδών. Από κει και πέρα, το κομμάτι της τηλεόρασης… Κανείς δεν ξέρω. Αν με ρωτάς… όντως θα ήθελα κάτι το οποίο να μην έχει πολλή σκοτούρα. Δεν μου αρέσει να μπαίνω στο στόμα όλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.