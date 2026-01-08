Νόνη Δούνια: Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν απότομος, δεν το περιμέναμε, έγινε στον ύπνο του

Η Νόνη Δούνια εξομολογήθηκε ότι αποφάσισε να κάνει ένα ξεκαθάρισμα μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ίδια την απώλεια.

«Στον θάνατο του πατέρα μου δεν έγινε restart, αλλά ξεκαθάρισμα», δήλωσε αρχικά η Νόνη Δούνια, στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο vidcast που παρουσιάζει η Λιλή Πυράκη.

«Νομίζω ότι οι δύσκολες στιγμές ή οι πολύ ευχάριστες είναι γεγονότα που κάνεις ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους σου. Όπως ήταν ο γάμος μου, μια πολύ ευχάριστη και χαρούμενη στιγμή, η απώλεια του πατέρα μου, η γέννηση των παιδιών μου» εξομολογήθηκε ακόμα η παρουσιάστρια.

«Κατάλαβα ότι υπήρχαν άνθρωποι δίπλα μου που δεν θα μου συμπαραστέκονταν σε μια δύσκολη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείς ότι είναι πραγματικοί σου φίλοι και θα ‘ναι εκεί στα δύσκολα και δεν είναι. Απλά και ωραία, οπότε κάνεις το ξεκαθάρισμα σου. Νομίζω πως σ’ αυτές τις στιγμές φαίνονται ποιοι είναι δίπλα σου. Βέβαια, δεν το βλέπεις καν αυτό τότε. Είναι τόσο βαρύ όλο το υπόλοιπο, η απώλεια, που τα άλλα ξαφνικά έχουν άλλη σημασία, έρχονται δεύτερα. Τα κάνεις μετά, κάνεις τους λογαριασμούς και τους απολογισμούς σου μετά, όταν περάσει η πρώτη περίοδος», είπε στη συνέχεια.

«Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν απότομος, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε στον ύπνο του. Για τον ίδιο μαγικό, για αυτούς που μένουν πίσω σοκαριστικό. Οπότε δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι, δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποια ασθένεια ή νοσηλευόταν ή δεν ήταν καλά. Είναι σοκαριστικό και θέλεις πολύ χρόνο για να το διαχειριστείς», συμπλήρωσε η Νόνη Δούνια.