Ντέμι Μουρ: Αγνώριστη στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου – Οι συγκρίσεις και τα σχόλια για το Ozempic

Η Ντέμι Μουρ προκάλεσε ανησυχία στους απανταχού θαυμαστές της, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Φανερά αδυνατισμένη πόζαρε μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, με πολλούς να συγκρίνουν την εικόνα της με ορισμένες από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της. Κάποιοι έκαναν αναφορές για πιθανή χρήση φαρμάκων, όπως το Ozempic, ενώ άλλοι έγραψαν ότι «αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

Μετά τη δημοσίευση βίντεο από την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ, πολλοί χρήστες των social media άρχισαν να σχολιάζουν τη λεπτή της σιλουέτα, όπως μετέδωσε η «The Mirror US». Ορισμένοι εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους. «Ελπίζω να είναι καλά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ελπίζω να είναι περούκα και να μην έκοψε τα όμορφα μαλλιά της». «Ίσως αυτή η εικόνα οφείλεται στο Ozempic» ήταν ακόμα ένα σχόλιο.

Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) αποχωρίστηκε τα μακριά, σκούρα μαλλιά που είχε για χρόνια, επιλέγοντας ένα wet-look καρέ. «Νόμιζα ότι ήταν η Βικτόρια Μπέκαμ πριν από 20 χρόνια», ανέφερε ένας σχολιαστής και πολλοί συμφώνησαν ότι η σιλουέτα της διάσημης ηθοποιού και το συνολικό look θύμιζαν τη Βρετανίδα σχεδιάστρια.

Κάποιος μάλιστα έβαλε δύο φωτογραφίες της ηθοποιού, τη μία από αυτή την εμφάνιση (δεξιά) και την άλλη λίγο πιο παλιά, τις οποίες συγκρίνει και αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να είναι το ίδιο άτομο και αυτή στα δεξιά να είναι μεγαλύτερη σε ηλικία;».

How is that the same person and the one on the right is older? pic.twitter.com/psouFZCXZx
February 28, 2026

Η νέα εμφάνιση της Ντέμι Μουρ φέρει την υπογραφή του διάσημου Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συστήνοντας το νέο λουκ ως «Demi-tris BoB».

«Ήθελα να δώσω στην Ντέμι μια ιδιαίτερα δυναμική και πρωτοποριακή εμφάνιση για το σόου τού [καλλιτεχνικού διευθυντή της Gucci] Demna. Είναι εμπνευσμένη από τις γραμμές της νέας συλλογής», δήλωσε ο αγαπημένος κομμωτής της ηθοποιού.

«Θεώρησα ότι ένα εντυπωσιακό, κοντό καρέ πάνω από τους ώμους, με αυτή την πολύ λεία, wet υφή θα συμπλήρωνε ιδανικά το σύνολό της. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για την Ντέμι, δεν την έχουμε δει ποτέ ξανά έτσι», συνέχισε ο Δημήτρης Γιαννέτος.

Στο σόου, η Μουρ συνδύασε το νέο της χτένισμα με ένα total leather σύνολο, αποτελούμενο από ένα εφαρμοστό μαύρο τζάκετ και ένα στενό παντελόνι.

Το styling επιμελήθηκε ο διάσημος στυλίστας Μπραντ Γκορέσκι (Brad Goreski), όπως αποκάλυψαν ο ίδιος και η ηθοποιός σε κοινή τους ανάρτηση στο Instagram.

Η εμφάνιση, δια χειρός Demna Gvasalia, ολοκληρώθηκε με oversized γυαλιά ηλίου, μαύρη τσάντα και γόβες στιλέτο. Η ηθοποιός, έχοντας μαζί της την αγαπημένη της σκυλίτσα, τη Pilaf, παρακολούθησε το σόου, το οποίο το περιοδικό Elle χαρακτήρισε ως εμβληματικό των τάσεων από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και της εποχής του Τομ Φορντ (Tom Ford) για τον οίκο.