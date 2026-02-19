Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Είμαι σε πολύ καλή φάση και για αυτό υπάρχει εξωστρέφεια

Για την προσωπική ευτυχία που βιώνει μίλησε – έστω και λίγο – η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε νέα της συνέντευξη, κάνοντας σαφές ότι στο πλευρό του συντρόφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη, έχει βρει όλα όσα έψαχνε.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (19.02.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μία ειλικρινή συζήτηση με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Μάλιστα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εκτός από τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αναφέρθηκε στους γιους της, αλλά και κάποιες δυσκολίες που βίωσε στο παρελθόν.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση και γι’ αυτό το λόγο έτσι και υπάρχει και αυτή η ελάχιστη περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά ξέρεις μέχρι εκεί. Δεν μ’ αρέσει ούτε να το πολυαναλύω, ούτε να το συζητώ. Δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά», είπε λακωνικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την όμορφη περίοδο που βρίσκεται.

«Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, ούτε δεδομένο, και χρειάζεται δουλειά σε κάποιες περιπτώσεις. Στη δική μου χρειαζότανε δηλαδή, πέρασα αρκετά χρόνια ε με την ψυχοθεραπεία μου και τα λοιπά προκειμένου να λύσω πράγματα, να θεραπεύσω πράγματα και να κατανοήσω τέλος πάντων περισσότερο τον εαυτό μου. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε και για τους γιους που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη.

«Τα παιδιά τώρα είναι σαν παρέα σ’ αυτή τη φάση. Δηλαδή είμαστε σ’ αυτό σ’ αυτή τη σεζόν με τις ζωές τους όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, όσο μας αφήνουνε να ξέρουμε τι γίνεται. Γενικότερα είναι δυο παιδιά που είναι καλά παιδιά θεωρώ. Έχουμε πλάκα, οπότε περνάμε και ωραία. Κάνουμε αρκετά πράγματα μαζί για την ηλικία τους. Δηλαδή θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν θέλουν και πολύ να κάνουν παρέα με τη μαμά ή τη γιαγιά ή τη θεία και τα λοιπά. Είμαστε πολύ ταιριαστοί, έχουμε ταιριάξει, περνάμε ωραία, γελάμε», δήλωσε για τους γιους της.

Έπειτα η γνωστή ηθοποιός έκανε και μία προσωπική αποκάλυψη, τονίζοντας: «Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου, κυρίως με πράγματα που είχαν να κάνουνε με τις προσωπικές μου σχέσεις. Όχι μόνο τις ερωτικές… Οπότε, ξέρεις, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό για να λυθεί, διότι ήταν μοτίβα που τα παρατηρούσα ότι επαναλαμβάνονται… Έπρεπε να δω τι φταίει σε μένα.

Αυτό που εμένα προσωπικά με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες και καταστάσεις που δεν μου άξιζαν, που δεν με κάναν χαρούμενη, που με υποτιμούσαν ήταν η ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε σ’ αυτό. Στο να το κατανοήσω, να αρχίσω να αγαπήσω τον εαυτό μου λίγο περισσότερο.