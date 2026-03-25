Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η εξομολόγηση για την επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η ηθοποιός και παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στις Rainbow Mermaids στο YouTube, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο τα social media μπορούν σήμερα να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για πολλές γυναίκες που βιώνουν επιλόχειο κατάθλιψη, προσφέροντας ενημέρωση, εμπειρίες και ένα αίσθημα κοινότητας. Όπως είπε, μέσα από τις μαρτυρίες άλλων μητέρων, μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει ότι όσα σκέφτεται και όσα νιώθει δεν είναι κάτι που βιώνει μόνη της.

Η ίδια σημείωσε ότι, όταν έγινε μητέρα, δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόσβαση σε τέτοιου είδους υποστήριξη μέσω των social media. «Εγώ δεν το είχα αυτό, γιατί τότε ένα Facebook νομίζω υπήρχε και καμία σχέση δηλαδή, ούτε καν. Τα διαχειρίστηκα λίγο μόνη μου αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας ειδικότερα για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, αποκάλυψε ότι πέρασε μια περίοδο επιλόχειας κατάθλιψης, η οποία όμως, όπως είπε, δεν κράτησε πολύ. «Στον Διονύση είχα πάθει και μια μικρή επιλόχειο, που βέβαια ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα γιατί έμεινα έγκυος στον Φίλιππο, οπότε σκέφτηκα ότι δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να έχω επιλόχειο», είπε με ειλικρίνεια.

Στη συνέχεια, σημείωσε πως και οι ορμονικές αλλαγές έπαιξαν ρόλο: «Και προφανώς και το ορμονικό μου που πάλι άλλαξε με μια δεύτερη εγκυμοσύνη. Ήρθε λίγο και με βοήθησε, προφανώς. Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται κατανόηση του εαυτού σου και αγάπη προς τον εαυτό σου, γιατί στ’ αλήθεια για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είσαι εκεί απλά για να φροντίζεις τα παιδιά».