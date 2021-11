Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για το τραγικό συμβάν στη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο Μουσικό Φεστιβάλ Astroworld 2021 στο Χιούστον, όπου 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν, έκανε ο ράπερ Ντρέικ (Drake), ο οποίος συμμετείχε στη συναυλία με μια εμφάνιση-έκπληξη.

«Πέρασα τις τελευταίες μέρες προσπαθώντας να κατανοήσω αυτή την καταστροφική τραγωδία» έγραψε ο Ντρέικ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram για τη συναυλία στο Μουσικό Φεστιβάλ Astroworld 2021.

«Μισώ να καταφεύγω σε αυτήν την πλατφόρμα για να εκφράσω ένα συναίσθημα τόσο ευαίσθητο όσο η θλίψη, αλλά εδώ βρίσκομαι. Είμαι συντετριμμένος για τις οικογένειες και τους φίλους όσων έχασαν τη ζωή τους και για όποιον υποφέρει. Θα συνεχίσω να προσεύχομαι για όλους και θα βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, ο Θεός να είναι μαζί σας».

Η δήλωση του Drake, ακολουθεί εκείνη του Τράβις Σκοτ, διοργανωτή του Astroworld, μετά το συμβάν. «Είμαι απολύτως συντετριμμένος από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ» είπε ο Αμερικανός ράπερ στην αρχική του δήλωση στις 6 Νοεμβρίου.

«Προσεύχομαι για τις οικογένειες και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη στο Φεστιβάλ Astroworld». Σε βίντεο που ακολούθησε στο Instagram είπε ότι «προσπαθεί να εντοπίσει τις οικογένειες, ώστε να μπορέσει να τις βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

JUST IN: Travis Scott shares video addressing the tragedy at Astroworld Fest pic.twitter.com/MSjVpJH3fK

Λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας των άτυχων νεαρών που έχασαν τη ζωή τους στο Φεστιβάλ.

Το τραγικό συμβάν ξεκίνησε όταν το πλήθος στο Astroworld άρχισε να ωθείται προς τη σκηνή προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Χιούστον Σάμουελ Πένια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το Astroworld 2021 επρόκειτο να συνεχιστεί για δεύτερη βραδιά, στις 6 Νοεμβρίου, αλλά ακυρώθηκε μετά την τραγωδία.

Ο Σκοτ θα συνεργαστεί επίσης με την BetterHelp για να προσφέρει δωρεάν θεραπεία ενός μήνα σε άτομα που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα του Φεστιβάλ, το οποίο οι αρχές κήρυξαν «συμβάν με μαζικές απώλειες». Επιπλέον θα επιστρέψει σε όλους το χρηματικό ποσό των εισιτηρίων για το Φεστιβάλ.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 14 μηνύσεις εναντίον των Σκοτ και Drake. Οι αρχές ελέγχουν βίντεο, παίρνουν συνεντεύξεις από μάρτυρες και αναλύουν τις διαδικασίες για να διαπιστώσουν τί ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σκοτ.

#Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of #crowd.pic.twitter.com/ls5R1Fn9CR