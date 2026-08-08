Η Ιωάννα Τούνη στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση: «Σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω»

Μία δυσάρεστη περιπέτεια πέρασε η Ιωάννα Τούνη, η οποία μερικές ώρες πριν φύγει για το νέο μακρινό ταξίδι που ετοίμαζε για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή influencer μέσω του Instagram το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026), όλο το βράδυ της Παρασκευής το πέρασε με ορό στο νοσοκομείο, καθώς έπαθε τροφική δηλητηρίαση.

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Χάλια, παιδάκι μου, χάλια…. ακόμα συνέρχομαι να ξέρεις. Δηλαδή αν δεν είχα πάει χθες στο νοσοκομείο να βάλω δύο λίτρα ορούς και αντιβιώσεις, σίγουρα δε θα πετούσα σήμερα. Τώρα σέρνομαι και ελπίζω να συνέλθω γιατί και μόνο που σκέφτομαι τις…. 100 ώρες πτήσης κουράζομαι. Αχ Θεέ μου», είπε στο βίντεο που ανέβασε.

«Και που λες δεν έχω ανεβάσει τίποτα από χθες, γιατί χθες ήμουν όλο το βράδυ με ορό στο νοσοκομείο, καθώς έπαθα τροφική δηλητηρίαση… Θέλω ένα καλό ξεμάτιασμα μας και συνέλθω λίγο συμπεθέρα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αδημοσίευτη φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια δίπλα στον καλό της.

«Αδημοσίευτο υλικό από Ίμπιζα που ήμασταν πέρυσι, τέτοιο καιρό, για τα γενέθλια μου. Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;» είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη, αναφέροντας εμμέσως ότι ετοιμάζει ένα νέο ταξίδι για τα γενέθλιά της, τα οποία είναι στις 10 Αυγούστου.