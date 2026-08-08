Η Αποστολία Ζώη για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο: «Δεν ήταν έτοιμη, μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε»

Η Αποστολία Ζώη έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρα της, η οποία πέθανε από καρκίνο.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού και το vidcast που έχει στο Youtube. Η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε ότι μόλις η μητέρα της έμαθε από τι έπασχε, έσβησε, καθώς δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.

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«Έμαθα μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα μου ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι είναι σίγουρο πως έχει προχωρήσει η κατάσταση πολύ άσχημα, ενώ πριν ξέραμε ότι όλα είναι καταπληκτικά», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Σίγουρα το ‘χει πάθει πάρα πολύς κόσμος αυτό με τον καρκίνο, να βγαίνουν όλες οι εξετάσεις πεντακάθαρες και ξαφνικά, σε μια εβδομάδα, να σου λέει ο γιατρός πως, όχι απλά δεν είναι πεντακάθαρες, τον χάνεις από ώρα σε ώρα», πρόσθεσε για την ασθένεια της μητέρας της.

«Η μαμά μου δεν ήταν έτοιμη να ακούσει τι έχει. Μόλις κατάλαβε τι έχει, έφυγε» συμπλήρωσε, επίσης, η Αποστολία Ζώη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

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«Οι πρώτοι μήνες μετά την απώλεια της μαμάς ήταν πολύ περίεργοι. Δε θα ξεχάσω ότι στους τέσσερις πέντε μήνες έβαλα για πρώτη φορά χρώμα πάνω μου, γιατί φορούσα μαύρα, μπήκα σε ένα ταξί και ντρεπόμουν.

Είχα βάλει ένα λευκό πουλόβερ και σκεφτόμουν ότι ντρέπομαι πάρα πολύ. Πολύ περίεργες σκέψεις που εγκλωβίζεσαι εκεί μέσα μέχρι να αρχίσεις να λύνεις το κουβάρι», δήλωσε ακόμα η Αποστολία Ζώη.