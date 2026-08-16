Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι στην Ηλεία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας και επέστρεψε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, ο καλλιτέχνης έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι στο χωριό Σόπι στην Ηλεία και ο κόσμος τον αποθέωσε.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος διασκέδασε με το κλαρίνο του τον κόσμο που σηκώθηκε για να χορέψει στην πίστα. Ο καλλιτέχνης έκανε λόγο για μια από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές της ζωής του. Μια νύχτα που ίσως να μην ξεχάσει ποτέ.

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«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

Προ ημερών κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του Άρη Μουγκοπέτρου μετά το ατύχημα με την κροτίδα, δάκρυα χαράς και συγκίνησης κύλισαν από τα μάτια του. Το Σάββατο (12.07.2026) ο γνωστός μουσικός έκανε μία ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό όργανο.