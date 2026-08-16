Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι στην Ηλεία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο

«Μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου» ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος
Άρης Μουγκοπέτρος
Άρης Μουγκοπέτρος / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας και επέστρεψε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, ο καλλιτέχνης έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι στο χωριό Σόπι στην Ηλεία και ο κόσμος τον αποθέωσε.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος διασκέδασε με το κλαρίνο του τον κόσμο που σηκώθηκε για να χορέψει στην πίστα. Ο καλλιτέχνης έκανε λόγο για μια από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές της ζωής του. Μια νύχτα που ίσως να μην ξεχάσει ποτέ.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

Προ ημερών κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του Άρη Μουγκοπέτρου μετά το ατύχημα με την κροτίδα, δάκρυα χαράς και συγκίνησης κύλισαν από τα μάτια του. Το Σάββατο (12.07.2026) ο γνωστός μουσικός έκανε μία ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό όργανο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
93
60
57
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία – «Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου»
Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια και τη γιορτή της Μαρίας Βοσκοπούλου και οι αναμνήσεις από τα οικογενειακά καλοκαίρια στην Κέρκυρα
Ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη τους, Μαρία
Newsit logo
Newsit logo