Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ποζάρει με τον γιο του και εξομολογείται: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου»

Διακοπές με τον μονάκριβο γιο του, Πάρη, απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και μοιράζεται με τους followers του στιγμές από τις εξορμήσεις τους στη φύση.

Το γνωστό μοντέλο που έχει μεγάλη αδυναμία στο παιδί που απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, λατρεύει να περνάει χρόνο μαζί του και απολαμβάνει την κάθε τους στιγμή. Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το Σάββατο (16.08.2025) μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο… από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου. Ποια είναι η δική σας πιο όμορφη καλοκαιρινή στιγμή;», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

View this post on Instagram A post shared by Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πατρότητα με προσγείωσε. Ξαφνικά κατάλαβα ότι η ζωή δεν γυρίζει γύρω από μένα. Ό,τι κι αν κάνω, στο τέλος της μέρας το μόνο που μετράει είναι να γυρίσω σπίτι και να δω ένα χαμόγελο από το παιδί μου.

Ως μπαμπάς έγινα πιο ήρεμος και συγκεντρωμένος. Εκεί που παλιά έτρεχα για όλα, τώρα διαλέγω πού αξίζει να δώσω ενέργεια. Και το πιο σημαντικό; Ο γιος μου με έκανε πιο ευαίσθητο, κι ας μην το λέω συχνά».

«Νομίζω ότι το μάθημα ζωής που έχω πάρει είναι ότι δεν έχεις πάντα δεύτερη ευκαιρία. Αν θες να αγκαλιάσεις, το κάνεις τώρα. Αν θες να ακούσεις, ακούς τώρα. Επίσης, έμαθα ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος, αρκεί να κοιτάς στα μάτια και να δίνεις την ψυχή σου. Αυτό μένει στο παιδί, το πώς σε ένιωσε, όχι τα λόγια. Η πατρότητα σε μαθαίνει να αγαπάς πιο αγνά και πιο βαθιά.

Θέλω ως πατέρας να είμαι πάντα κοντά στον γιο μου, όχι απλά ως παρουσία αλλά ουσιαστικά, στηρίζοντάς τον σε όλα. Να νιώθει ότι θα μπορεί να μου πει τα πάντα, χωρίς να φοβάται ή να ντρέπεται. Να ξέρει πως ό,τι κι αν γίνει θα είμαι πάντα δίπλα του και στα καλά και στα δύσκολα», είχε δηλώσει στο ΟΚ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για το πώς άλλαξε τη ζωή του η πατρότητα.