Ο φυσικός τρόπος για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας

Οι κατσαρίδες είναι από τα πιο ενοχλητικά έντομα που προσβάλλουν σπίτια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας.

Για τον περισσότερο κόσμο, οι κατσαρίδες προκαλούν αποστροφή, ενώ, παράλληλα, αποτελούν και φορείς μικροβίων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγιεινή του χώρου μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά χημικά προϊόντα για την εξόντωσή τους.

Ωστόσο, υπάρχει ένας φυσικός τρόπος για να απαλλαγείτε από τα συγκεκριμένα έντομα σε περίπτωση που αναζητάτε ακίνδυνες λύσεις, ειδικά, όταν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι σας.

Μία από τις απλές μεθόδους που μπορείτε να δοκιμάσετε, βρίσκεται στην κουζίνα σας μ’ ένα λαχανικό, που αποτελεί συστατικό της χωριάτικης σαλάτας, και δεν είναι άλλο από το αγγούρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδέχεται να μην το γνωρίζατε, αλλά το αγγούρι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό απωθητικό για τις κατσαρίδες. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, το αγγούρι εκπέμπει μια μυρωδιά που απωθεί τα αποκρουστικά έντομα.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα φρέσκο αγγούρι και μικρά μπολ ή πιατάκια. Αρχικά, κόψτε μερικές φλούδες από το φρέσκο αγγούρι. Στην συνέχεια, τοποθετήστε τις φλούδες σε σημεία, όπου παρατηρείτε συχνή παρουσία κατσαρίδων: κάτω από τον νεροχύτη, κοντά σε ρωγμές ή μέσα στα ντουλάπια.

Επίσης, φροντίστε να ανανεώνετε τις φλούδες κάθε 1-2 ημέρες.

Εναλλακτικά, τοποθετήστε τις φλούδες μέσα σε ταψάκια αλουμινίου, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι χυμοί του αγγουριού αντιδρούν με το συγκεκριμένο υλικό, ενισχύοντας περαιτέρω την απωθητική δράση.

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η ασφάλεια. Έτσι, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε εντομοκτόνα που αφήνουν υπολείμματα στον αέρα και τις επιφάνειες του σπιτιού σας, επομένως, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα κατοικίδια ή τα μικρά παιδιά.

Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι το αγγούρι είναι φθηνό λαχανικό και σίγουρα βρίσκεται σε κάθε κουζίνα.

Παρ’ όλο που το αγγούρι δεν εξοντώνει τις κατσαρίδες, εντούτοις, η χρήση του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του πληθυσμού των κατσαρίδων και να αποτρέψει νέες ενοχλητικές «επισκέψεις».