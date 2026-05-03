Γκλεν Κλόουζ: Η στιγμή που ο εγγονός της έκλεψε την «παράσταση» σε εκδήλωση προς τιμήν της ηθοποιού

Η σπουδαία ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ άφησε το αποτύπωμα των χεριών και των ποδιών της στο Κινέζικο θέατρο στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κλασικού Κινηματογράφου TCM 2026, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε ο μικρός εγγονός της.

Η Γκλεν Κλόουζ παρευρέθηκε εκεί σε μία εκδήλωση προς τιμήν την Παρασκευή (01.05.2026) και βύθισε τα χέρια και τα πόδια της σε τσιμέντο, ως μέρος της χαρακτηριστικής παράδοσης του χώρου. Μαζί της ήταν η κόρη της Άνι Σταρκ και ο ενός έτους εγγονός της, Ρόρι.

Το αγοράκι μαγνήτισε τα βλέμματα όχι μόνο της γιαγιάς και της μητέρας του, με τις μουτρωμένες του πόζες. Η συμπεριφορά του μικρού διασκέδασε ιδιαίτερα τη διάσημη ηθοποιό, που φαίνεται να του έχει μεγάλη αδυναμία.

Η Γκλεν Κλόουζ αν και ηθοποιός πρώτης γραμμής, στο παρελθόν δεν έχει διστάσει να φωτογραφηθεί χωρίς μακιγιάζ. Μάλιστα, είχε δημοσιεύσει κάποιες αστείες selfies προκαλώντας χαμό στο Instagram.