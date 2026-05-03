Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη – Τραγούδησαν μαζί το «Μην αντιστέκεσαι»

Μία νυχτερινή έξοδο στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου έκαναν βράδυ του Σαββάτου (02.05.2026) πραγματοποίησαν η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε εκεί μαζί με την παρέα του και διασκέδασε με το απολαυστικό πρόγραμμα, καθώς όπως είχε αποκαλύψει μία ημέρα νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη μέσω του Instagram «το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος”».

Το ζευγάρι δεν πραγματοποιεί συχνά δημόσιες εξόδους, ούτε μοιράζεται κοινά στιγμιότυπα στα social media, προστατεύοντας τη σχέση του. Ωστόσο, η Ιωάννα Τούνη έκανε μία εξαίρεση και ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο πήραν το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά και τραγούδησαν μαζί το γνωστό κομμάτι του, «Μην αντιστέκεσαι»

«Σήμερα το βράδυ επίσης έχω κανονίσει με την παρέα μου να πάμε Ρουβά. Και δεν σας το έχω πει, αλλά το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος”. Όχι, δεν κατάλαβες, είναι σοβαρός “Ρουβίτσος”. Και περιμένει τώρα ειδικά η Στέλλα, η κολλητή μου, να τον δει να χορεύει Ρουβά ξέφρενα, για να γελάει. Όχι, δεν κατάλαβες, δεν βγαίνει για ποτό με τίποτα, τον παρακαλάω. Πρέπει να ‘χω ή γενέθλια ή να ‘ναι τώρα δηλαδή, καλή ώρα, που θα βγει για τον Σάκη. Αυτά», είχε αποκαλύψει μία ημέρα νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη.