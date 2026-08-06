Ο Γιάννης Φακίνος αποκάλυψε πώς έγινε viral το τραγούδι του «Λογαριασμός» που ερμηνεύει η Κατερίνα Λιόλιου

Ο δημιουργός και τραγουδιστής Γιάννης Φακίνος αναφέρθηκε στο τραγούδι «Λογαριασμός» που έγραψε για την Κατερίνα Λιόλιου και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο.

Ο Γιάννης Φακίνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το κάνουμε καλοκαιρινό» του Mad και εξήγησε πώς το συγκεκριμένο τραγούδι, που ήταν απλώς να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ της Κατερίνα Λιόλιου έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία.

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«Είμαι μια μέρα στην κίνηση, έχουν κλείσει οι αγρότες την Εθνική, είμαστε από παραδρόμους όλοι, χαμένοι όλοι, δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στη Λαμία, σε ένα χριστουγεννιάτικο live. Με παίρνει η Κατερίνα και μου λέει “σήμερα θα πούμε τον ‘Λογαριασμό'”», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Φακίνος.

«Παιδιά, ήταν ένα απλό κομμάτι στον δίσκο. Αυτό ήταν. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχαμε πει ότι θα συμπεριληφθεί στον δίσκο. Και τελικά με παίρνει και μου λέει “θα το πούμε σήμερα”. Της λέω “ρε, προχθές το έστειλα. Τι τόνο θα το πεις;”. Δεν το είχαμε κάνει καν πρόβα στο στούντιο. Μου λέει “θα το πούμε”.

Και έσκασα μύτη στη Λαμία, σε έναν χώρο εκεί, σε ένα καμαρίνι τέλος πάντων και είμαστε με ένα πιανάκι στο κινητό να δούμε τον τόνο της, πώς θα το παίξουμε για να το πει, ούτε τους στίχους ακόμα δεν είχαμε φτιάξει να δούμε πώς ρολάρει. Και έγινε αυτό που έγινε.

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Και το τρελό είναι ότι εμφανιζόταν στην παραλιακή και μετά από 1,5 εβδομάδα πάω στο μαγαζί που εμφανίζεται, ξεκινάει να λέει το ρεφρέν και το τραγούδησαν από κάτω ολόκληρο», πρόσθεσε.

«Μέσα σε 1,5 εβδομάδα από το live που είχαμε κάνει στη Λαμία. Δεν το πίστευα, λέω “παιδιά, το παίξαμε κυριολεκτικά πριν 1,5 εβδομάδα”. Δηλαδή έκανε τέτοιο γκελ, απίστευτο», κατέληξε ο Γιάννης Φακίνος.