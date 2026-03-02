Ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ, ταξίδεψε με ελληνικό διαβατήριο και δεν τον αφήνουν να επιστρέψει στις ΗΠΑ – «Ελευθερώστε με»

Η απόφαση του γιου του Τομ Χανκς, Τσετ Χανκς να ταξιδέψει με ελληνικό διαβατήριο, του δημιούργησε πρόβλημα ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κολομβία.

Όπως περιγράφει ο γιος του Τομ Χανκς, με βιντεάκι που ανέβασε στο Instagram, το αμερικανικό διαβατήριό του έληγε σύντομα κι έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ελληνικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο Τσετ Χανκς είχε ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο, για τα γενέθλια ενός φίλου του. Από εκεί, θέλησε να πάει στο Μεδεγίν για να επισκεφτεί ακόμη έναν φίλο του.

Όμως, όταν ήρθε η ώρα να ταξιδέψει, τον ενημέρωσαν ότι χρειάζεται πράσινη κάρτα για να μπει στην Αμερική, από τη στιγμή που δεν ταξιδεύει με αμερικανικό διαβατήριο αλλά με ελληνικό.

«Δεν έχω πράσινη κάρτα γιατί είμαι Αμερικανός πολίτης» λέει ο ίδιος στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴄʜᴇᴛ ʜᴀɴᴋꜱ(@chethanx)

«Καθώς δεν έχω μαζί μου ούτε το αμερικανικό διαβατήριο, έχω κολλήσει στην Κολομβία. Έχω κολλήσει στο Μεδεγίν» λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο, στη λεζάντα του οποίου γράφει «ελευθερώστε με».