Ο Κέβιν Σπέισι βραβεύτηκε και φώναξε «I’m Still Standing» στις Κάννες: Σύγκρινε τον εαυτό του με τον συγγραφέα Ντάλτον Τράμπο

Η μεγάλη επιστροφή του Κέβιν Σπέισι, για πρώτη φορά μετά το 2016, είναι γεγονός. Ο ηθοποιός επέστρεψε στις Κάννες και βραβεύτηκε συνολική του προσφορά στην τέχνη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Συμμετέχοντας ως τιμώμενος καλεσμένος σε gala του Better World Fund στις Κάννες, όπου παρέλαβε βραβείο για το έργο ζωής του και συνολική του προσφορά στην τέχνη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο Κέβιν Σπέισι συγκινημένος έκλεισε την ομιλία του με τραγούδι του Έλτον Τζον, το «I’m Still Standing».

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος, παρομοιάζοντας τον δικό του αποκλεισμό από τη βιομηχανία του κινηματογράφου με τη Μαύρη Λίστα (Blacklist), στην οποία βρισκόταν ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ντάλτον Τράμπο, ο οποίος είχε υποστεί διωγμό από το Χόλιγουντ μεταξύ 1947-1960, ενώ γνώρισε και τη φυλακή.

Έκλεισε την ομιλία του με τον τίτλο ενός τραγουδιού του καλού του φίλου, όπως είπε χαρακτηριστικά, Έλτον Τζον, το «I’m Still Standing» δηλαδή, «είμαι ακόμα όρθιος».

Ο Σπέισι ευχαρίστησε τους διοργανωτές για το ρίσκο που πήραν προσκαλώντας τον. «Ποιος θα το φανταζόταν ότι το να τιμήσεις κάποιον που έχει αθωωθεί σε κάθε δικαστήριο στο οποίο έχει βρεθεί, θα θεωρούνταν γενναία πράξη;» είπε χαρακτηριστικά. Παρομοίασε μάλιστα την απόφαση αυτή με την επιλογή του Κερκ Ντάγκλας να στηρίξει τον Τράμπο, όταν λίγοι τολμούσαν.

«Ο Κερκ Ντάγκλας είχε πει ότι για εμάς τους ηθοποιούς είναι εύκολο να παίζουμε τον ήρωα στην οθόνη. Στην πραγματική ζωή όμως, οι επιλογές δεν είναι πάντα ξεκάθαρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

