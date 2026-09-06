Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε ρόλο ποδοσφαιριστή, 1,5 μήνα μετά την περιπέτεια υγείας του

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του και έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο κοινό. Το τελευταίο διάστημα πέρασε κάποιες δοκιμασίες, ωστόσο πλέον όλα φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης την Κυριακή (06.09.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να παίζει ποδόσφαιρο. Μάλιστα, οι κινήσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη είναι επίδοξες και δείχνει να απολαμβάνει πολύ την ενασχόλησή του με τη μπάλα.

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Σημειώνεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής πριν από περίπου 1,5 μήνα είχε μία περιπέτεια υγείας, η οποία τον έστειλε στο νοσοκομείο και τον ανάγκασε να ακυρώσει μέρος των προγραμματισμένων εμφανίσεών του. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε υποβληθεί σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», είχε γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Instagram, ανακοινώνοντας τα νέα για την υγεία του.

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Πλέον η υγεία του φαίνεται να έχει αποκατασταθεί. Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε παίζει ποδόσφαιρο με όρεξη, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται η νέα του επιτυχία, με τίτλο «Όλα μαγικά».

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά… επέλεξα λάθος δρόμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων που έσπευσαν να του κάνουν κολακευτικά σχόλια και να χαρίσουν πολλά likes.