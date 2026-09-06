Παντρεύτηκε ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης με την εκλεκτή της καρδιάς του, Διαμαντία Λόμι

Μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής του βίωσε ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, καθώς παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο με τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα του παιδιού του, Διαμαντία Λόμι.

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε το Σάββατο (05.09.2026) στα Χανιά της Κρήτης, παρουσία των πιο κοντινών και αγαπημένων τους ανθρώπων. Ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες από το μυστήριο.

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Ο γαμπρός επέλεξε να φορέσει ένα κομψό λευκό κοστούμι, ενώ η όμορφη νύφη ένα ρομαντικό νυφικό με δαντέλα.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Παραολυμπιονίκης τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης έξω από την εκκλησία

To ερωτευμένο ζευγάρι

Ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέβασε και ένα story με ένα pre-wedding video.

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Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς. Μια ημέρα πριν τον γάμο λοιπόν και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές σήμερα. Ξεκινάω φυσικά με το να πλυθώ, να φτιάξω το μουστάκι μου, να κάνω φυσικά και τη γυμναστική μου. Πρέπει να ενεργοποιούμαι κάθε πρωί και όλοι μας», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Μέσω αυτού, ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την προετοιμασία του για να ντυθεί γαμπρός, από την πρωινή περιποίησή του έως και τη γυμναστική του.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, ενώ το 2025 απέκτησε το πρώτο του παιδάκι, ένα κοριτσάκι.