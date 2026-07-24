Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο νοσοκομείο: «Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βίωσε μία περιπέτεια με την υγεία του και μάλιστα αναγκάστηκε να κάνει κάποιες αλλαγές στις καλοκαιρινές του εμφανίσεις, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή (24.07.2026) όταν το μαγαζί Kuko’s The Summer Bar που βρίσκεται στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η εμφάνιση του γνωστού ερμηνευτή εκεί την Τρίτη 11 Αυγούστου. Μερικές ώρες αργότερα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.

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«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας.

Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

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Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, βρίσκεται στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν χάνει στιγμή το χαμόγελό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη! Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση Kuko’s The Summer Bar», ανέφερε η ανακοίνωση του μαγαζιού που ήταν να γίνει η εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη.