Ο Νικόλας Ράπτης για τα ταξίδια με πλοίο: Είχα περάσει από δίπλα της και ήθελα να την κλωτσήσω

Ο Νικόλας Ράπτης σχολίασε με τον δικό του καυστικό τρόπο, τα όσα έχει παρατηρήσει σε πλοία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και content creator, μίλησε στο vidcast «Άχαστοι», που παρουσιάζει μαζί με τον Κώστα Μαλιάτση και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, με το ύφος και τις εκφράσεις του, να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.

Στη σχετική ενότητα της συζήτησης, ο Νικόλας Ράπτης ανέφερε: «Δεν πιστεύετε ότι κάποιες γριές είναι ηθοποιοί; Είναι κάτι γριές, μα την Παναγία… Φεύγει το καράβι 08:00 η ώρα, πας να παρκάρεις και είναι 7:30 και κάποιες έχουν ήδη πιάσει τρεις καρέκλες και κοιμούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Νικόλας Ράπτης συνέχισε σε έντονο ύφος, περιγράφοντας αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως «κόλπο» για τη διατήρηση θέσεων για την οικογένεια. «Κάνουν οι π…ς οι γριές τις ψόφιες ψέματα για να κρατήσουν τις θέσεις για το σόι τους. Πότε μωρή γ…, πήγες, ανέβηκες και σε πήρε και ο ύπνος; Δεν το έχετε σκεφτεί;», είπε, προκαλώντας γέλια στους συμπαρουσιαστές του και στους παρευρισκόμενους στο στούντιο.

Ο παρουσιαστής μάλιστα προχώρησε σε αναπαράσταση της εικόνας που περιέγραφε, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι επιβάτες απλώνουν τα πράγματά τους και καταλαμβάνουν περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζονται. «Ξαπλώνουν πλάγια και πιάνουν τρεις θέσεις. Και την τσάντα τους δεν την ακουμπάνε κάτω, αλλά στο τέλος των ποδιών τους. Είχα περάσει από δίπλα της, ήθελα να την κλωτσήσω την π…γρια, να της πω “μωρή μ… ξύπνα, παλιοψεύτρα γριά”. Πότε πρόλαβε και κοιμήθηκε και αυτή; Αφού κοιμόταν σπίτι της και ξύπνησε για να έρθει να ταξιδέψει. Γιατί μου ξανακοιμάται;», ανέφερε.

Το απόσπασμα έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με ορισμένους χρήστες να στέκονται στον χιουμοριστικό τρόπο που παρουσιάστηκε το θέμα και άλλους στις βαριές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Νικόλας Ράπτης.