Η AI έγινε ο προσωπικός σας βοηθός: 5 πράγματα που μπορεί να κάνει σήμερα για εσάς και ίσως δεν γνωρίζετε

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια τεχνολογία που αφορά μόνο προγραμματιστές, μεγάλες εταιρείες ή ειδικούς της πληροφορικής. Έχει ήδη περάσει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας προσωπικός ψηφιακός βοηθός, διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή.

Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και χωρίς να χρειάζεται κάποιος να είναι «ειδικός» στην τεχνολογία, η AI μπορεί να βοηθήσει σε δεκάδες μικρές και μεγάλες εργασίες: από τη σύνταξη ενός επαγγελματικού μηνύματος μέχρι την καλύτερη οργάνωση του χρόνου, των χρημάτων και των υποχρεώσεών μας.

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Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθουμε να της ζητάμε αυτό που θέλουμε με τον σωστό τρόπο.

1. Γράφει emails, κείμενα και έγγραφα σε λίγα δευτερόλεπτα

Μία από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δημιουργία και η βελτίωση κειμένων.

Ένα email που πρέπει να σταλεί στη δουλειά, μια αίτηση, ένα βιογραφικό, μια επαγγελματική επιστολή ή ακόμη και ένα απλό μήνυμα μπορούν να δημιουργηθούν ή να βελτιωθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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Η AI μπορεί να:

μετατρέψει πρόχειρες σημειώσεις σε ολοκληρωμένο κείμενο,

κάνει ένα μήνυμα πιο επαγγελματικό ή πιο φιλικό,

διορθώσει ορθογραφικά και συντακτικά λάθη,

προσαρμόσει το ύφος ανάλογα με τον παραλήπτη.

Για παράδειγμα, αντί να γράψει κάποιος από την αρχή ένα δύσκολο email, μπορεί να ζητήσει:

«Γράψε μου ένα ευγενικό επαγγελματικό μήνυμα για να ζητήσω άδεια δύο ημερών από την εργασία μου».

Σε λίγα δευτερόλεπτα έχει ένα πρώτο προσχέδιο έτοιμο για επεξεργασία.

2. Οργανώνει την καθημερινότητά σας σαν προσωπικός βοηθός

Η έλλειψη χρόνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Η AI μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καλύτερης οργάνωσης, τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική ζωή.

Μπορεί να δημιουργήσει:

ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα,

λίστες εργασιών,

πλάνο μελέτης,

πρόγραμμα γυμναστικής,

σχέδιο ταξιδιού με βάση το διαθέσιμο budget.

Ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει:

«Φτιάξε μου ένα πρόγραμμα για να οργανώσω την εβδομάδα μου. Δουλεύω 8 ώρες την ημέρα, έχω δύο παιδιά και θέλω να βρίσκω χρόνο για άσκηση».

Η απάντηση προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις συνθήκες που δίνει ο ίδιος ο χρήστης.

3. Βοηθά στη διαχείριση χρημάτων και στην εξοικονόμηση

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής αποτελεί καθημερινή ανησυχία για πολλά νοικοκυριά, η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο καλύτερης οργάνωσης των οικονομικών.

Μπορεί να βοηθήσει:

στην καταγραφή εξόδων,

στη δημιουργία μηνιαίου προϋπολογισμού,

στον εντοπισμό σημείων όπου μπορούν να γίνουν περικοπές,

στη σύγκριση επιλογών πριν από μια αγορά.

Για παράδειγμα:

«Ο μισθός μου είναι 1.200 ευρώ. Τα σταθερά μου έξοδα είναι αυτά. Πού μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα;»

Η AI μπορεί να προτείνει μια διαφορετική οργάνωση των εξόδων, χωρίς φυσικά να αντικαθιστά έναν οικονομικό σύμβουλο ή την προσωπική κρίση.

4. Εξηγεί δύσκολα θέματα σαν προσωπικός δάσκαλος

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι μπορεί να προσαρμόζει τον τρόπο εξήγησης ανάλογα με τον άνθρωπο που ρωτά.

Ένα δύσκολο θέμα μπορεί να παρουσιαστεί:

με απλά λόγια,

με παραδείγματα,

βήμα προς βήμα,

σαν μάθημα για αρχάριους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

εκμάθηση ξένων γλωσσών,

βοήθεια σε σχολικά μαθήματα,

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων,

κατανόηση τεχνικών θεμάτων.

Μια απλή εντολή όπως:

«Εξήγησέ μου πώς λειτουργεί ο πληθωρισμός σαν να είμαι 15 ετών»

μπορεί να μετατρέψει ένα περίπλοκο θέμα σε κάτι εύκολα κατανοητό.

5. Βοηθά να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις

Πριν από μια αγορά, μια αλλαγή στη δουλειά ή μια σημαντική επιλογή, πολλοί άνθρωποι αναζητούν μια δεύτερη γνώμη.

Η AI μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο σύγκρισης και ανάλυσης.

Μπορεί να βοηθήσει:

στη σύγκριση προϊόντων,

στην προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας,

στην αξιολόγηση επιλογών,

στη δημιουργία νέων ιδεών.

Για παράδειγμα:

«Σύγκρινε μου δύο κινητά και πες μου ποιο ταιριάζει καλύτερα σε κάποιον που χρησιμοποιεί κυρίως κάμερα, social media και εφαρμογές».

Η απάντηση δεν αντικαθιστά την τελική απόφαση, αλλά βοηθά τον χρήστη να δει πιο καθαρά τις επιλογές του.

Το μυστικό είναι ο τρόπος που ρωτάτε

Η ποιότητα της απάντησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο συγκεκριμένη είναι η ερώτηση.

Το «φτιάξε μου ένα πρόγραμμα» δεν δίνει αρκετές πληροφορίες.

Το «είμαι εργαζόμενος 40 ετών, έχω δύο παιδιά, λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλω πρόγραμμα άσκησης 30 λεπτών, τέσσερις φορές την εβδομάδα» δίνει στην AI τα στοιχεία που χρειάζεται για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά χρήσιμο.

Χρειάζεται όμως προσοχή

Παρά τις μεγάλες δυνατότητές της, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη.

Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν σημαντικές πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αφορούν:

θέματα υγείας,

νομικές αποφάσεις,

οικονομικά ζητήματα.

Η AI είναι ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης, όχι αντικατάσταση της ανθρώπινης κρίσης.

Η νέα καθημερινότητα μόλις ξεκίνησε

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται γρήγορα και γίνεται σταδιακά ένα εργαλείο όπως το κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο: κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς να σκεφτόμαστε πόσο άλλαξε τον τρόπο ζωής μας.

Για όσους μάθουν να τη χρησιμοποιούν σωστά, μπορεί να σημαίνει λιγότερο χαμένο χρόνο, καλύτερη οργάνωση και περισσότερες δυνατότητες στην εργασία και την προσωπική ζωή.