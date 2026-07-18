Απόστολος Γκλέτσος: Δεν θα ξαναγυρίσω στην πολιτική, μου βγήκε σε πολύ καλό ότι σταμάτησα να ασχολούμαι

Το «κεφάλαιο» πολιτική ανήκει οριστικά στο παρελθόν για τον ίδιο. Ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για την εκπομπή «Ζω Καλά», πως δεν σκέφτεται να επιστρέψει. Αισθάνεται πως πήρε τη σωστή απόφαση, στο κατάλληλο χρονικό σημείο.

Όπως ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος, πήρε και έδωσε πράγματα στην πολιτική, όμως πλέον αισθάνεται πως ο δικός του κύκλος έκλεισε. «Κάτι που έκανα εγώ και τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό, όπως φαίνεται, είναι ότι σταμάτησα να ασχολούμαι πλέον με την πολιτική», είπε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός και άλλοτε δήμαρχος Στυλίδας.

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«Όχι, δεν θα ξαναγυρίσω. Είναι “μικρόβιο”, αλλά εγώ ολοκλήρωσα. Έδωσα, πήρα και το ευχαριστήθηκα. Αλλά τέλειωσα και τώρα αισθάνομαι ωραία γιατί ηρέμησα. Πραγματικά, είχα έναν μόνιμο ξεσηκωμό, έναν κόμπο στο στομάχι, του τύπου τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με το άλλο» πρόσθεσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εξελέγη δήμαρχος Στυλίδας για πρώτη φορά το 2010 και επανεκλέχθηκε το 2014, υπηρετώντας στον θώκο από το 2011 έως το 2019. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από αντισυμβατικές πράξεις και άμεση επαφή με τους πολίτες. Ίδρυσε τη δική του πολιτική κίνηση στα τέλη του 2014, συμμετέχοντας στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διεκδίκησε και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Προ ημερών, ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε με χιούμορ και ειλικρίνεια παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του (όπως τη γνωστή δήλωση για το «ψάρι»), εξηγώντας ότι έγιναν στρατηγικά για να σπάσουν στερεότυπα και να χτυπηθεί η πατριαρχία