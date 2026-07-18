Μύκονος: «Θάμπωσε» την Ψαρρού η θαλαμηγός των 220 εκατ. ευρώ – Οι εικόνες χλιδής στο εσωτερικό της

Η θαλαμηγός ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι και κεντρίζει τα βλέμματα στα σημεία που δένει. Η Μύκονος για ακόμα μια χρονιά, υποδέχτηκε το υπερπολυτελές γιοτ, που θυμίζει παλάτι. Έδεσε στην Ψαρρού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό, ποιοι είναι οι επιβαίνοντες που κάνουν διακοπές.

Είναι η εποχή που η Μύκονος και η Ψαρρού, προσελκύουν ορισμένους από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη για διακοπές. Η συγκεκριμένη θαλαμηγός πάντως ξεχωρίζει λόγω μεγέθους και είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Το προσωπικό φροντίζει 24 ώρες το 24ωρο για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών.

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Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η θαλαμηγός έχει γίνει «μαγνήτης» στην Ψαρρού. Έχει μήκος 107 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2020 στο ιταλικό ναυπηγείο Benetti και είναι ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ που έχουν ναυπηγηθεί ποτέ στην γειτονική χώρα. Από το 2023 ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, ενώ η αξία του υπολογίζεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κοντά στα 220 εκατομμύρια ευρώ!

Το λευκό Mar που ξεχωρίζει για την μακρόστενη πλώρη του προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 16 επισκεπτών σε οκτώ υπελούξ καμπίνες μεταξύ των οποίων η master suite του ιδιοκτήτη που διαθέτει και ιδιωτικά μπαλκόνια.

Για την εξυπηρέτησή των καλεσμένων μεταφέρει 34 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντάς τους άψογη φιλοξενία και σέρβις. Όλοι οι χώροι εσωτερικά είναι ψηλοτάβανοι και σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φιλοξενούμενοι να αισθάνονται πως βρίσκονται σε παλάτι.

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Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν ελικοδρόμιο, πισίνα 18 μέτρων και βεβαίως beach club. Στο χαμηλότερο κατάστρωμα το Mar διαθέτει μια «όαση ευεξίας» με γυμναστήριο, τουρκικό χαμάμ, αίθουσα μασάζ και σαλόνι ομορφιάς ενώ για την ψυχαγωγία των επισκεπτών δεν λείπουν ο κινηματογράφος και τα θαλάσσια παιχνίδια όπως τζετ-σκι, wakeboard, καγιάκ και πολλά άλλα.

Το σκάφος είναι τόσο μεγάλο που το κόστος ενοικίασής του για μια εβδομάδα αγγίζει τα €1.800.000. «Βασιλικές» ανέσεις για λίγους…