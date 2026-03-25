Ο Παύλος Ντε Γκρες στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση του Συντάγματος: «Σου ανάβει την ψυχή αυτό που συμβαίνει»

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε από νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, εντοπίστηκε από την κάμερα του ΣΚΑΪ και παραχώρησε δηλώσεις στην ρεπόρτερ που τον πλησίασε.

Ο Παύλος Ντε Γκρες περπατούσε στη λεωφόρο Αμαλίας και εθεάθη λίγο πριν τις 10:00 κοντά σε άρματα μάχης, λίγο πριν οι στρατιώτες πάρουν τις θέσεις τους. Ανέφερε πως έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και αποφάσισε να παρακολουθήσει από κοντά τη στρατιωτική παρέλαση. «Χρόνια πολλά για την πατρίδα μας. Πρώτη φορά τυχαίνει να είμαι εδώ την 25η Μαρτίου και ήθελα να δω, πώς θα είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα με άντρες και γυναίκες μαζί» είπε αρχικά ο 58χρονος.

Πρόσθεσε ενθουσιασμένος από τις τελευταίες ετοιμασίες που έβλεπε κοντά του, πως: «Σου ανάβει την ψυχή αυτό που συμβαίνει εδώ. Μόνος μου ήρθα να κάνω μια βολτίτσα εδώ. Σύντομα ένα από τα παιδιά μου μπορεί να είναι μέσα σε ένα από αυτά τα άρματα μάχης» πρόσθεσε ο Παύλος Ντε Γκρες, αναφερόμενος στον γιο του, Κωνσταντίνο – Αλέξιο Ντε Γκρες.

«Έχουμε μια πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Όταν βλέπεις έτσι τη νεολαία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ήθελα χρόνια να δω αυτό το θέαμα» είπε καταληκτικά ο Παύλος Ντε Γκρες.

Προ ημερών, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο επίκεντρο όταν άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας» είχε αναφέρει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».