Ο Ρώσος dj που έγινε viral με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρετά: «Θα φροντίσω η μουσική μας να ζει για πάντα»

Ο Ρώσος M. Hustler που κατάφερε να κάνει μια λαμπρή καριέρα παίζοντας τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσει δημοσίως μέσω των social media.

Ο 34χρονος Agabekov Mikhail Arturovich, o οποίος είναι γνωστός ως M. Hustler είναι dj από τη Ρωσία και τα τελευταία τρία χρόνια συνεργαζόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, παίζοντας τα τραγούδια του «πειραγμένα». Όπως αποκάλυψε οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά πριν από τρεις εβδομάδες και σχεδίαζαν να μοιραστούν την ίδια σκηνή, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.

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Οι δυο τους πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν ο dj του έστειλε πρώτη φορά μήνυμα στο WhatsApp για να πάρει την έγκρισή του προκειμένου να δημοσιοποιήσει το remix που είχε δημιουργήσει με το τραγούδι «Νικοτίνη».

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram ο Μ. Hustler έγραψε ότι βρέθηκε πρόσφατα στο σπίτι του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

«Είναι 6:39 μ.μ. καθώς σου γράφω αυτό το μήνυμα από μια άλλη χώρα, από τη Μόσχα.

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Όταν καθόμασταν μαζί και μιλούσαμε στο σπίτι σου, μου είπες ότι πάντα ονειρευόσουν να ακουστεί η μουσική σου σε όλο τον κόσμο.

Τώρα είσαι στον παράδεισο και ξέρεις ένα πράγμα σίγουρα: η μουσική σου ακούγεται πάντα σε όλο τον κόσμο.

Δεν σε αποχαιρετώ. Θα είσαι πάντα μαζί μας.

Και θα κάνω κάτι άλλο – θα φροντίσω η μουσική μας να ζει για πάντα.

Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα που εύχομαι να μπορούσα να πω… Συγχωρέστε με που δεν μπόρεσα να έρθω. Αλλά σου υπόσχομαι ότι θα έρθω στο μέρος όπου θα αναπαυθείς και θα σου πω όλα όσα συμβαίνουν με τη μουσική μας.

Ατελείωτη αγάπη. Ατελείωτη ευγνωμοσύνη που μου άφησες τη φωνή σου και που μου έδωσες προσωπικά την άδειά σου…», ανέφερε στο κείμενό του ο γνωστός dj.

@mhustler But I never thought I would become a part of it. The voice we all grew up listening to. ♬ Savvato – M.Hustler & GIORGOS MAZONAKIS & Foivos

Πριν από μερικές ημέρες ο dj M. Hustler έγραψε ένα ακόμα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αγαπημένε μου φίλε,

γράφω αυτά τα λόγια στα ελληνικά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπούσες αυτή τη γλώσσα.

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες συναντηθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά, μετά από σχεδόν τρία χρόνια επικοινωνίας. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα και τώρα μου είναι απίστευτα δύσκολο να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ.

Κάποτε ήμουν εγώ αυτός που σου έστειλε πρώτος μήνυμα και σου ζήτησε την άδεια να κυκλοφορήσω τη δική μου εκδοχή του “Nikotini”. Πίστεψες σε μένα και μου έδωσες την ευκαιρία να το κάνω. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου.

Σε αυτή την ανάρτηση θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι από τη δική μας ιστορία – στιγμές από την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις μας και βίντεο από τις εμφανίσεις μου, όπου παίζω τα τραγούδια μας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Πάντα σου έστελνα αυτά τα βίντεο και χαιρόμασταν μαζί βλέποντας την αγάπη του κόσμου για τη μουσική μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας στην Αθήνα. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Εκεί σου είπα ότι το “Savvato” μας συμμετέχει στη διαδικασία των Grammy. Με ευχαριστούσες που η μουσική μας είχε φτάσει σε τόσες χώρες, κι εγώ σε ευχαριστούσα γιατί κάποτε απλά πίστεψες σε μένα.

Είχαμε τόσα πολλά σχέδια. Μου έλεγες πάντα: “Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί!”.

Δεν προλάβαμε…

Όμως μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο – τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου.

Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα.

Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου.

Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα.

Καλό ταξίδι, βασιλιά μου.

Ο δικός σου, Μιχάιλο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ρώσος dj.