Σωτήρης Τσαφούλιας σε Αφροδίτη Μάνου: Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων είναι αλαζονεία

Η Αφροδίτη Μάνου έκανε μία ανάρτηση στο Facebook και το Χ (πρώην Twitter), αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που προκάλεσε διάφορα σχόλια αλλά και την οργή όχι μόνο των θαυμαστών του αείμνηστου τραγουδιστή. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, που είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να τοποθετείτε συχνά δημοσίως, θέλησε να απαντήσει στη δήλωση της τραγουδίστριας.

Όταν η Αφροδίτη Μάνου έγραψε ότι δεν ξέρει τα τραγούδια του ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη οι χρήστες του διαδικτύου έγραψαν πολλά για να της απαντήσουν. Την Τρίτη (15.09.2026) ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε μία ανάρτησης σημειώνοντας στην Αφροδίτη Μάνου ότι όσα έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αγάπη του κόσμο δεν μπαίνει σε «εξετάσεις αισθητικής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ δεν τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή.

Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει.

Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό», έγραψε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Σημειώνεται ότι και ο Γιάννης Αϊβάζης αποφάσισε να απαντήσει δημοσίως στην Αφροδίτη Μάνου, κάνοντας μία ανάρτηση στο Instagram.