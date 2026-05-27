Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλό ταξίδι, έφυγε τελικά πλήρης»

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία μόλις 56 ετών, βυθίζοντας στον πόνο τα αγαπημένα της πρόσωπα. Εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz αποχαιρέτησαν δημοσίως μέσω των social media τη γνωστή γυμνάστρια και η Ελένη Ράντου έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) έγινε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και στη συνέχεια η ταφή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Παρόλο που η σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα α ήταν μόλις 56 ετών, σύμφωνα με τη θεωρία της Ελένης Ράντου, έφυγε πλήρης διότι έχει προλάβει να απολαύσει πράγματα και να πάρει πολύ αγάπη στη ζωή της.

«Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δε δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης», έγραψε την Τετάρτη η Ελένη Ράντου στο Facebook.

Σημειώνεται ότι στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz που ήταν φίλοι της γυμνάστριας για να της πουν το «τελευταίο αντίο», ενώ κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν την οικογένειά και στο Μεσολόγγι για την ταφή, όπως ο Νίκος Κουρκούλης και η Μαρία Καλάβρια.

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα με πόνο ψυχής στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.