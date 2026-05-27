Μαντώ: Περάσαμε δύσκολα και οικονομικά, ήταν θέμα επιβίωσης για όλους του χώρου της μουσικής

Η Μαντώ έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασαν οι τραγουδιστές τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχαν πολλές οικονομικές δυσκολίες.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (27.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Όπως τόνισε η Μαντώ τα τελευταία 15 χρόνια ήταν αρκετά ζόρικα για τους τραγουδιστές.

«Κοίταξε, πάντα υπάρχουν ανηφόρες και δυσκολίες. Ειδικά στην περίοδο μετά το 2000, που έπαψε η δισκογραφία να είναι αυτή που ήταν. Δηλαδή η μουσική βιομηχανία, κατά κάποιο τρόπο, πήρε την κάτω βόλτα. Από την αναλογική εποχή πήγαμε στην ψηφιακή εποχή, και ήταν ένα μεταβατικό στάδιο πάρα πολύ αμήχανο για όλους. Έκλεισαν δισκογραφικές εταιρείες μεγάλες. Δε ξέραμε πού βρισκόμασταν, και οι τραγουδιστές και οι εταιρείες και όλα αυτά. Δεν υπήρχαν social media. Δηλαδή περάσαμε μια δεκαπενταετία πολύ αμήχανη όλοι», δήλωσε η Μαντώ για την κρίση στη μουσική βιομηχανία.

«Τα μαγαζιά κλείσανε… Άλλαξε όλο το σκηνικό της δουλειάς μας. Και μέχρι να επανέλθουμε… δηλαδή επανέλθαμε πρόσφατα κιόλας. Δηλαδή μιλάμε για το 17, 18. Που άρχισε πάλι να παίρνει τα πάνω της και η δισκογραφία σιγά σιγά και τα μαγαζιά. Και να δημιουργούνται πιο πολλές μουσικές σκηνές στις οποίες εγώ εμφανίζομαι κατά κόρον τα τελευταία 15 χρόνια», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Ήτανε πιο δύσκολα… Εγώ θεωρώ ότι ήμουν απ’ τις τυχερές όμως. Γιατί πάντα έπαιζα σαν πρώτο όνομα, ειδικά απ’ το ’93, ’94 και μετά. Γιατί έκανα και λίγο πιο ελληνικό ρεπερτόριο κάποια στιγμή. Δηλαδή, συνεργάστηκα με τον Φοίβο. Κάναμε μαζί το “Δανεικά”, κάναμε αυτό το ντουέτο με τον Αντώνη Ρέμο, το “Εμείς”, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγραψα και εγώ η ίδια πολλά λαϊκά, και για άλλους και για μένα…», είπε ακόμα.

Παράλληλα, η γνωστή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στους καλλιτέχνες γονείς της και το γεγονός ότι μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα είδη τραγουδιού.

«Η μαμά μου ήτανε light σοπράνο, στη Λυρική Σκηνή, κλασική τραγουδίστρια. Ο μπαμπάς έπαιζε jazz, και soul. Η γενιά η δική μου, μεγαλώσαμε με heavy metal, rock κι όλα αυτά, οπότε έχω κι αυτό το στοιχείο. Και δούλευα στα μαγαζιά όπου πήρα και το λαϊκό στοιχείο. Από τα μαγαζιά! Έμαθα και το ελληνικό ρεπερτόριο κάποια στιγμή. Προσαρμόζομαι. Μ’ αρέσει. Και μ’ αρέσει να ζω στο σήμερα. Μ’ αρέσει να κάνω έτσι πολύ μοντέρνους ήχους… Δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας… Κάνω update στον εαυτό μου συνέχεια», είπε η Μαντώ.

Επίσης, για την κρίση στη μουσική βιομηχανία η Μαντώ ανέφερε: «Ήταν πολύ χάλια για όλους μας, για όλο τον χώρο θα έλεγα. Ήταν μια προσγείωση φοβερή και χωρίς αλεξίπτωτο θα έλεγα. Περάσαμε δύσκολα όλοι μας και οικονομικά ακόμα, ήταν θέμα επιβίωσης από ένα σημείο και μετά για όλους του χώρου. Δεν ήμουν από τους καλλιτέχνες που παίρνανε τα πολλά λεφτά, γιατί ήμουν pop και στην Ελλάδα είμαστε λίγο αδικημένοι σε αυτό το κομμάτι και παίρναμε τα λιγότερα λεφτά. Υποφέραμε πάρα πολύ. Αυτή τη δεκαπενταετία μας στοίχισε γιατί είχαμε μάθει αλλιώς. Είχαμε μάθει αλλιώς. Δε σκεφτόμασταν ποτέ πώς θα βγάλω το μήνα».

«Αυτή την 15ετία μας στοίχισε γιατί είχαμε μάθει αλλιώς. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ πώς θα βγάλουμε τον μήνα και ήρθε αυτή η στιγμή και μετά ήρθε και ο covid», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Μαντώ μίλησε και για τη Eurovision, υπογραμμίζοντας: «Η Eurovision είναι απρόβλεπτη. Ο κόσμος θα ψηφίσει, υπάρχει κόσμος, η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, που θα τ’ ακούσουν πρώτη φορά εκεί το βράδυ του Σαββάτου. Δηλαδή εμείς τώρα, παρασυρόμαστε από τους Eurofans. Οι Eurofans όμως, είναι η μειοψηφία, δεν είναι η πλειοψηφία. Ο περισσότερος κόσμος θα δει τον διαγωνισμό τη βραδιά του τελικού και θα ψηφίσει ανάλογα μ’ αυτό που βλέπει. Δηλαδή αυτά τα τρία λεπτά είναι που θα παίξουνε το μεγαλύτερο ρόλο. Ο θόρυβος που κάνει πριν παίζει ρόλο, εννοείται. Γι’ αυτό παρασυρθήκαμε. Γιατί πήγε και πάρα πολύ καλά ο Akylas στα social media, στο YouTube. Είχε τρομερή… φόρα».