Η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου λατρεύει τη θάλασσα και το καλοκαίρι για απόλαυσε στο έπακρον τη συμμετοχή της στη σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix, καθώς γυρίστηκε στους μαγευτικούς Παξούς.

Η όμορφη ηθοποιός το τελευταίο διάστημα βρέθηκε αρκετές φορές στο νησί του Ιονίου για να ολοκληρώσει τις σκηνές του 4ου κύκλου του «Maestro» που θα προβληθεί μέσα στο 2026. Η Κλέλια Ανδρολάτου την Τετάρτη (27.05.2026) μοιράστηκε φωτογραφίες από μία εξόρμησή της σε παραλία.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα, είχε επισκεφθεί και τους Αντίπαξους, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία και ένα βίντεο. Οι νέες της πόζες φαίνεται να είναι από την ίδια εξόρμηση, καθώς η παραλία έχει τα ίδια πανέμορφα χρώματα.

Όπως αναφέρει η Κλέλια Ανδρολάτου στις φωτογραφίες που έβαλε και στα stories της, ο φωτογράφος του υλικού που ανέβασε αυτή τη φορά στο Instagram είναι ο Κοσμάς Κουμαριανός.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.