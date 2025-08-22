Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κέρκυρα

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους τα τέλη του Αυγούστου στην Κέρκυρα, τον τόπο καταγωγής του Έλληνα τραγουδιστή.

Τα τελευταία 24ωρα, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρίσκονται στην Κέρκυρα, με τον Έλληνα σταρ να μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο νησί του Ιονίου Πελάγους.

Το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου, μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς τράβηξε φωτογραφίες της πανέμορφης γυναίκας του σε παραλία της Κέρκυρας.

Όπως φαίνεται η Κάτια Ζυγούλη είναι καλοκαιρινά και ανάλαφρα ντυμένη και χαμογελάει στον σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωριμία του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη ξεκίνησε στις αρχές των 2000s, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν σε ένα διαφημιστικό σποτ με ένα… χαστούκι.

Μετά από χρόνια που το ζευγάρι ήταν μαζί, το 2017 αποφάσισαν να παντρευτούν, σε έναν ρομαντικό γάμο με καλεσμένους αγαπημένα τους πρόσωπα και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.