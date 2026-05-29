Γιώργος Λιάγκας: «Έγραψαν στη Μαρία Αντωνά “είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;”»

Τα 57 του χρόνια έκλεισε ο Γιώργος Λιάγκας την Πέμπτη (29.05.2026) και το γιόρτασε με ένα πάρτι, όπου ήταν εκεί όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το επόμενο πρωί, ο γνωστός παρουσιαστής σχολίασε κάποια αρνητικά σχόλια που έκαναν για εκείνον και τη Μαρία Αντωνά κάποιοι χρήστες των social media.

Η σύντροφος του γνωστού δημοσιογράφου είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλιά του και όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσω του «Πρωινού» την Παρασκευή κάποιοι σχολίασαν ότι η Μαρία Αντωνά «έχει σχέση με τον πατέρα της».

«Χθες είχα γενέθλια, έβαλε η Μαρία (σ.σ. Αντωνά) μια φωτογραφία. Υπήρχαν 3.000 θετικά μηνύματα και τρία αρνητικά “είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;”. Δηλαδή θα την έκανα στα 16, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μένεις στα χιλιάδες καλά, σε πειράζει το κακό κι ας είναι ένα. Η κακή άποψη έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.

«Μεγάλο-καρχαρίας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές!!!!!!! Μεγαλώσαμε», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης για τα γενέθλιά του.

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

Από το πάρτι γενεθλίων του παρουσιαστή μοιράστηκε δύο βίντεο και η σύντροφός του στα δικά της stories.

Νωρίτερα, η Μαρία Αντωνά είχε δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα στα social media, στέλνοντας του τη δική της ευχή δημοσίως.

«Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Αντωνά για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.