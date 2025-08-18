Lifestyle

Ο Spiderman εθεάθη στη Γλασκώβη στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Brand New Day»

Τα γυρίσματα στη Σκωτία για τον Spiderman είχε σχεδιαστεί να ολοκληρωθούν έως τις 15 Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστούν έως τις 26 Αυγούστου
Ο Spiderman στα γυρίσματα της νέας ταινίας
Ο Spiderman στα γυρίσματα της νέας ταινίας / Πηγή YouTube

Ο Spiderman εθεάθη σε δράση, καθώς γυρίζονταν εκρηκτικές σκηνές για τη νέα ταινία με υπερήρωες «Brand New Day» στην καρδιά της Γλασκώβης. Ηθοποιός που υποδύεται τον «Άνθρωπο – Αράχνη» συμμετείχε σε γύρισμα επικίνδυνης σκηνής και με εντυπωσιακή κόκκινη και μπλε στολή σκαρφάλωσε σε ένα θωρακισμένο όχημα και χαιρέτισε τους ενθουσιασμένους θαυμαστές σε ένα διάλειμμα της παραγωγής.

Το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε τοποθεσία του Μανχάταν, με κίτρινα ταξί, οχήματα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αμερικανικές πινακίδες οδών και μπλε οθόνες για εντυπωσιακά λήψεις με CGI (εικόνες που παράγονται με υπολογιστή). Τα γυρίσματα στη Σκωτία για τον Spiderman είχε σχεδιαστεί να ολοκληρωθούν έως τις 15 Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστούν έως τις 26 Αυγούστου.

Στην ταινία «Brand New Day» ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ, φανταστικού χαρακτήρα των βιβλίων κόμικ της Marvel Comics, ο οποίος γίνεται Άνθρωπος – Αράχνη εκδικητής που έχει στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η σύντροφος του Τομ Χόλαντ, Zendaya επιστρέφει στον ρόλο της MJ.

Η Γλασκώβη σε πολλά κινηματογραφικά έργα παρουσιάζεται ως αμερικανική πόλη χάρη στη διάταξη των δρόμων και τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα.

Οι κινηματογραφικές παραγωγές «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Flash», «The Batman» και «World War Z» έχουν όλες μετατρέψει την πόλη σε Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια.

