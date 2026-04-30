«Οδύσσεια»: «Η πίεση είναι τεράστια» δηλώνει ο Κρίστοφερ Νόλαν για το νέο του κινηματογραφικό έπος

Η πολυσυζητημένη ταινία «Οδύσσεια» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο επικές δημιουργίες του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) χωρίς ωστόσο να είναι η μεγαλύτερη παραγωγή του σε διάρκεια.

Σε δηλώσεις του στο AP, ο διάσημος σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι θα είναι μικρότερη από το βραβευμένο με Όσκαρ βιογραφικό δράμα «Oppenheimer», το οποίο είχε διάρκεια 180 λεπτά. «Είναι μια επική ταινία, όπως απαιτεί το θέμα. Είναι όμως πιο σύντομη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημιουργός.

Σημειώνεται ότι η ταινία για τον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (J. Robert Oppenheimer) και τη δημιουργία της ατομικής βόμβας συγκέντρωσε το αστρονομικό ποσό των 975 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Οι προσδοκίες για το «The Odyssey» είναι ιδιαίτερα υψηλές, με πολλούς να θεωρούν ότι τα έντονα στοιχεία δράσης θα την κάνουν ακόμη πιο προσιτή στο ευρύ κοινό σε σχέση με το γεμάτο διαλόγους «Oppenheimer», το οποίο βέβαια δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να κόψει εισιτήρια, χάρη στην εγγύηση που αποτελεί το όνομα του Νόλαν.

«Η πίεση είναι τεράστια» παραδέχτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σχετικά με τη νέα του ταινία.

«Όποιος αναλαμβάνει την «Odyssey» επωμίζεται τις προσδοκίες των θεατών σε όλο τον κόσμο για το επικό σινεμά και αυτό συνεπάγεται μια τεράστια ευθύνη. Αυτό που έμαθα [γυρίζοντας την τριλογία του «The Dark Knight»] είναι ότι αυτό που θέλει το κοινό από μια ταινία που βασίζεται σε μια αγαπημένη ιστορία και χαρακτήρες, είναι μια δυνατή και ειλικρινής ερμηνεία. Θέλουν να ξέρουν ότι ο δημιουργός έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Πραγματικά προσπάθησα να κάνω την καλύτερη δυνατή ταινία» συμπλήρωσε.

Ο Νόλαν είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Empire ότι «χρησιμοποίησε περισσότερα από 600.000 μέτρα φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες. Ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη μετά το «Interstellar» και το «Oppenheimer», αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα ενώ ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο.

Σύμφωνα με το Variety, το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal).

Παράλληλα ο Νόλαν κατάφερε να γυρίσει το φιλμ αποκλειστικά με κάμερες IMAX, κάτι που μέχρι τώρα θεωρούνταν πρακτικά αδύνατο για τις σκηνές διαλόγου. Αυτό έγινε χάρη στο «blimp», ένα νέο ηχομονωτικό κάλυμμα που εκμηδενίζει τον θόρυβο της κάμερας.

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Universal Pictures, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, στις 17 Ιουλίου.