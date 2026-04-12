Ο Στέφανος Παπαδόπουλος για τη συμμετοχή του στο «Ρουκ Ζουκ»: Τα γυρίσματα έγιναν 6 μήνες πριν

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε μέρος στο Ρουκ Ζουκ και μετά την προβολή του επεισοδίου, αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει σε εκείνους που σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή του, μετά τον σάλο που προκάλεσε η καταγγελία του για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε ο μουσικός, τα γυρίσματα είχαν γίνει 6 μήνες πριν, όταν ακόμα δεν είχε εμφανιστεί στα δικαστήρια για να καταγγείλει τον καλλιτέχνη. Πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό και είπε πως είναι κρίμα κάποιοι να ασχολούνται μόνιμα με αυτό το θέμα.

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ανέφερε: «Έχει έρθει η ώρα για story time. Που λες, προβλήθηκε το επεισόδιο στο Ρουκ Ζουκ, που είχαμε συμμετάσχει εγώ και η παρέα μου τον Νοέμβριο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου. Κράτα το αυτό που σου λέω.

Εγώ το προηγούμενο βράδυ ήμουν στη Ζυρίχη, είχα ένα live, γύρισα και πήγα σερί στο στούντιο με το κουστουμάκι μου. Είχε πάρα πολύ γέλιο, με τα παιδιά δεν είχαμε κάνει κάποια πρόβα, δεν είχαμε δει κάποιο πρόσφατο επεισόδιο, λέγαμε όμως ότι έχουμε την αίσθηση. Έχει content, ακούστε με. Θέλω όμως να σχολιάσω κάποια sites που έγραψαν ότι ο Παπαδόπουλος εμφανίστηκε στην τηλεόραση ξανά μετά από όλο τον ντόρο.

Θέλω να πω πως τα γυρίσματα ήταν έξι μήνες πριν. Εσείς που το γράψατε στα sites ξέρετε τα ότι τα γυρίσματα γίνονται μήνες πριν. Κρίμα να ασχολούμαστε ακόμα με αυτό. Έχει πάρει τη νομική οδό», αναφέρει ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Το επεισόδιο με τη συμμετοχή του Στέφανου Παπαδόπουλου στο Ρουκ Ζουκ, προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης.