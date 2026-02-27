Ο Τζιμ Κάρεϊ τιμήθηκε με βραβείο Σεζάρ και μίλησε στα γαλλικά: «Συγχωρέστε με, η γλώσσα μου κουράστηκε»

Τιμητικό Βραβείο Σεζάρ απονεμήθηκε στον Τζιμ Κάρεϊ στην 51η τελετή των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, με τον ηθοποιό να επιλέγει να μιλήσει εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, συγκινώντας το κοινό.

Το βραβείο, που κάθε χρόνο απονέμεται σε διεθνή προσωπικότητα του σινεμά –πέρσι είχε τιμηθεί η Τζούλια Ρόμπερτς – παρέδωσε στον ηθοποιό Τζιμ Κάρεϊ ο Μισέλ Γκοντρί, σκηνοθέτης της «Αιώνιας Λιακάδας Ενός Καθαρού Μυαλού», με τον οποίο είχαν συνεργαστεί πριν από 22 χρόνια.

Μιλώντας στα γαλλικά, ο Τζιμ Κάρεϊ είπε: «Ως ηθοποιός, κάθε χαρακτήρας που υποδύεσαι είναι σαν πηλός στα χέρια του γλύπτη, τον οποίο διαμορφώνεις σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σου. Πόσο τυχερός υπήρξα που μοιράστηκα αυτή την τέχνη με τόσους ανθρώπους που άνοιξαν πραγματικά την καρδιά τους σε μένα. Πριν από περίπου 300 χρόνια, ο προ-προ-προ-προ-προ-προπάππους μου, Μαρκ-Φρανσουά Καρέ, ναι, Καρέ, γεννήθηκε στη Γαλλία, στο Σεν Μαλό και μετανάστευσε στον Καναδά. Απόψε, με αυτή τη μεγαλειώδη τιμή, αυτό το τετράγωνο ολοκλήρωσε τον κύκλο του».

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στην οικογένειά του, είπε: «Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ την υπέροχη σύντροφό μου, Μίνα. Σε αγαπώ, Μίνα. Και τέλος, ευχαριστώ τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισα ποτέ: τον πατέρα μου. Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ που μου δίδαξε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου».

Κλείνοντας την ομιλία του, απευθύνθηκε με χιούμορ στο κοινό λέγοντας: «Λοιπόν, πώς ήταν τα γαλλικά μου; Σχεδόν μέτρια, σωστά; Συγχωρέστε με, δεν μιλούσα γαλλικά, αλλά τα μαθαίνω τώρα. Η γλώσσα μου κουράστηκε».