Ο Τζον Μάλκοβιτς αποκάλυψε τη σχέση του με την Μισέλ Φάιφερ ενώ και οι δυο ήταν παντρεμένοι – «Άνθισε» στις «Επικίνδυνες σχέσεις»

Ο Τζον Μαλκόβιτς ξάπλωσε αναπαυτικά στον καναπέ που διαθέτει το podcast της Μπέλα Φρόιντ, «Fashion Neurosis», και απαλλαγμένος από κάθε άγχος αποκάλυψε τη σχέση που είχε με την Μισέλ Φάιφερ.

Ο 71χρονος Τζον Μάλκοβιτς, μίλησε ανοιχτά για τον ρομαντικό δεσμό που είχε με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες σχέσεις», Μισέλ Φάιφερ ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι.

«Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω μιλήσει ποτέ», είπε ο Μαλκόβιτς στο podcast που μεταδόθηκε την περασμένη Τετάρτη (03.09.2025) .

«Ας το θέσω έτσι: στη δουλειά που κάνω συνήθως, δημιουργείς πολύ γρήγορα συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους», εξήγησε. «Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Πολύ σπάνια, αυτοί οι δεσμοί επεκτείνονται πέρα από τη δουλειά».

Ο Μάλκοβιτς περιέγραψε την 67χρονη Φάιφερ ως «κάποια που εκτιμώ πολύ ως συνάδελφο, ήταν πολύ διασκεδαστική και συγκινητική, και μαζί μου, απίστευτα δίκαιη».

«Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μου έμαθα ότι ένας εξαιρετικός συνάδελφος είναι στην πραγματικότητα πιο σπάνιος από οτιδήποτε άλλο. Και όταν αυτή η σχέση γίνεται κάτι περισσότερο από συναδελφική ή περισσότερο από φιλία, ακόμη και από βαθιά φιλία, τότε, τουλάχιστον σύμφωνα με την εμπειρία μου, και ίσως λόγω της ιδιαίτερης ψυχολογίας μου ή της ηλιθιότητάς μου ή της ανικανότητάς μου ή όλων των παραπάνω… χάνεις έναν εξαιρετικό συνάδελφο».

Ο Μάλκοβιτς συνέκρινε τη σχέση του με την Πφάιφερ με την συνεργασία που έχει με την ηθοποιό Ινγκεμποργκα Νταπκουναϊτε.

«Η Ινγκεμποργκα και εγώ εξακολουθούμε, εδώ και 33 χρόνια, να συνεργαζόμαστε και να είμαστε καλοί φίλοι και συνάδελφοι, επειδή υπάρχει ένα όριο που δεν ξεπεράσαμε ποτέ», είπε ο ταλαντούχος ηθοποιός.

Ο Μάλκοβιτς ήταν παντρεμένος με την Γκλέν Χέντλι την εποχή που άνθισε η σχέση του με την Πφάιφερ. Χώρισαν το 1988, την ίδια χρονιά που βγήκε η ταινία του Στίβεν Φρίαρς.

Η Χέντλι πέθανε σε ηλικία 62 ετών τον Ιούνιο του 2017.

Ο Μάλκοβιτς έχει σχέση με την Ιταλίδα σκηνογράφο Νικολέτα Πέιραν από το 1989 – Γνώρισαν στο πλατό της ταινίας «The Sheltering Sky».

Η Φάιφερ, χώρισε από τον σύζυγό της Πίτερ Χόρτον επίσης το 1988. Οι πρώην σύζυγοι ήταν παντρεμένοι για επτά χρόνια πριν χωρίσουν.