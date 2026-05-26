Ο Χάρης Σιανίδης με δάκρυα και αναφιλητά για τη Γωγώ Μαστροκώστα – «Είμαι πολύ χάλια, της χρωστάω πολλά»

Ο Χάρης Σιανίδης παραχώρησε νέες δηλώσεις για την Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Ο μάνατζερ μίλησε συντετριμμένος από την απώλεια της φίλης του και τόνισε πως της χρωστάει πολλά. Για εκείνον ήταν ένα σταθερό στήριγμα στο πέρασμα των χρόνων. Ένας από τους ανθρώπους που είχε κοντά του στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής του.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία δημόσια εμφάνιση που έκανε η Γωγώ Μαστροκώστα το 2024, δίπλα της ήταν ο Χάρης Σιανίδης και η κόρη της. Ο μάνατζερ είχε μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του με τα καλύτερα λόγια για τον ακέραιο χαρακτήρα της φίλης του και τη δύναμη της ψυχής της στον αγώνα που έδινε.

«Χίλια συγγνώμη, είμαι πολύ χάλια. Ήταν ένα πολύ δικό μου άτομο. Της χρωστάω πάρα πολλά γιατί με βοήθησε, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα Με έπιασε από το χέρι 19 ετών και ήμασταν πάντα οι δυο μας», είπε ο Χάρης Σιανίδης στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

«Τον τελευταίο χρόνο είχα και εγώ κάποια δικά μου θέματα και δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών της. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Ήταν για εμένα ένα είδωλο. Η οικογένειά της είναι φανταστική. Δεν την άφησαν ούτε δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Τραϊανό Δέλλα, ήταν μια βιβλική φιγούρα», συμπλήρωσε ο Χάρης Σιανίδης.

Η σπαρακτική ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της φίλης του: «Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου… Ήμασταν πάντα μαζί, ένα… χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. “Μονόχνοτοι”, όπως έλεγες… 26 ολόκληρα χρόνια… Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή.

Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο, η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη… Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής. Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα…

Πού μ’ αφήνεις, Γωγώ μου; Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί… Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ… ότι θα με προστάτευες για πάντα… Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δεν λύγισες ποτέ… ποτέ… Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου… Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα… Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ. Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες…».

«Σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου είναι και η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία ήρθε για να μου δείξει τι σημαίνει να είσαι μαχητής» είχε πει ο Χάρης Σιανίδης τον Οκτώβριο του 2024 σε συνέντευξή του στη Super Κατερίνα.