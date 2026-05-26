Τραϊάνα Ανανία: Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;

«Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός
Η Τραϊάνα Ανανία παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκαν την Τρίτη 26 Μαΐου και μίλησε τόσο για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor όσο και στον τρόπο που έχει επιλέξει να αντιμετωπίζει την αρνητική κριτική στα social media. Τόνισε ότι εστιάζει στα δικά της βιώματα και οράματα, επιλέγοντας να μην επηρεάζεται από αρνητικά σχόλια.

«Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ» ανέφερε αρχικά η Τραϊάνα Ανανία. «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;» απάντησε η ηθοποιός όταν ρωτήθηκε για την κριτική ορισμένων.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τον σοβαρό τραυματισμό του Στάθη Φλώρου στο Survivor είπε: «Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο. Δε θεωρώ τυχαίο το timing που γίνονται τέτοια πράγματα. Η ανθρωπότητα υποφέρει, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι οι άνθρωποι.

Τα περιβάλλοντα τα οποία συσσωρεύουν τόση αρνητική ενέργεια, όπως είναι η πείνα, το να φτάνεις σε ακραία σημεία ψυχικά και σωματικά… θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραίο να προβάλλονται. Παρόλο που έχω πάρει κι εγώ μέρος σε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι δεν είναι ωραία προϊόντα τηλεοπτικά. Δε το μετάνιωσα καθόλου που συμμετείχα κι εγώ σε κάτι τέτοιο».

«Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Δεν έχει σθένος δηλαδή. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με τις αξίες σου τις ηθικές, και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί» είπε καταληκτικά η ηθοποιός.

