Έξαλλος ο Ράσελ Κρόου με θαυμαστές του έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι: «Μην με σπρώχνετε, θα φύγω»

Αρκετοί πλησίασαν πολύ κοντά για να ζητήσουν αυτόγραφο με τον ηθοποιό να τους ζητάει να ηρεμήσουν - Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι με τους θαυμαστές του, με τον ηθοποιό να τους ζητά σε αυστηρό τόνο να κρατήσουν αποστάσεις, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα αποχωρήσει.

Ο Ράσελ Κρόου προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στους θαυμαστές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο στο Παρίσι και ζητούσαν αυτόγραφα, καθώς αρκετοί πλησίασαν πολύ κοντά του, δημιουργώντας ασφυκτικό κλίμα. Όπως ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media: «Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους».

Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενή συμπεριφορά, προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει αμέσως αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια. «Μόλις κάποιος γίνει μαλ@ς εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;» είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Ράσελ Κρόου συνέχισε να δείχνει εμφανώς ενοχλημένος, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ένας θαυμαστής του ζήτησε να υπογράψει κάτι συγκεκριμένο και εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

