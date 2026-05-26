Ελένη Τσαλιγοπούλου: Δεν ξέρω αν ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα, ο ερωτισμός μου άρεσε πάντα

«Το δύσκολο πράγμα το βίωσα όταν έκανα την πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα» είπε σε άλλο σημείο η Ελένη Τσαλιγοπούλου
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show»
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25-05-2026) και μίλησε για την καριέρα και την προσωπική ζωή της. Στάθηκε στο ξεκίνημά της, στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα και από το «χθες» έφτασε στο σήμερα, δίνοντας συμβουλές στους καλλιτέχνες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εγχώρια μουσική βιομηχανία. 

«Δεν ξέρω αν ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα. Ο ερωτισμός μου άρεσε πάντα. Ο ερωτισμός από τον πολύ κόσμο. Ο ερωτισμός της σκηνής», είπε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μιλώντας για τη σχέση της με το κοινό και τη δύναμη που παίρνει πάνω στη σκηνή.

Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και στη μουσική που την εκφράζει βαθιά, λέγοντας: «Η μεγάλη μου αγάπη είναι το λαϊκό τραγούδι, αλλά κυρίως η παράδοση».

«Το δύσκολο πράγμα το βίωσα όταν έκανα την πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί έβλεπα όλο αυτό τον κόσμο, όλα αυτά τα πλήθη, να αγαπάνε τον τρόπο που τραγουδούσα. Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι από τη Νάουσα. Ένα επαρχιωτοκόριτσο. Και ξαφνικά με όλη αυτή την αγάπη, εγώ δεν ήξερα να μιλήσω. Δεν ήξερα πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όλα μου φαίνονταν ότι έπρεπε να τα κρύψω. Ότι έπρεπε να τα πούμε κάπως πιο ωραιοποιημένα. Και έτσι έχασα κάποια χρόνια από αυτή τη νεότητα», είπε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Πρόσθεσε στην ίδια ενότητα της συζήτησης: «Δεν είναι η ψυχοθεραπεία. Είναι η εμπειρία. Είναι ότι όλα τα πράγματα, τα λάθη μας ας πούμε, μετά διορθώνονται. Γίνανε όλα μέσα στον χρόνο ήρεμα και ωραία. Πρώτα τραγουδήσαμε στα πατάρια της Θεσσαλονίκης και το ευχαριστήθηκα αυτό τόσο πολύ, με όλους τους σπουδαίους μουσικούς. Μετά σιγά σιγά κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα δισκογραφία, έκανα ταξίδια. Γίνανε όλα σιγά σιγά».

Καταφέραμε να έχουμε διαχρονικό τραγούδι. Καταφέραμε αυτό το τραγούδι να ακούγεται πολλά χρόνια. Παίρνει τη σκυτάλη από τους μεγάλους συνθέτες και τους μεγάλους τραγουδιστές των προηγούμενων δεκαετιών», κατέληξε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Μιλώντας για τα νέα παιδιά που γνωρίζουν την επιτυχία, η Ελένη Τσαλιγοπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα: «Ζήσ’ το. Μην έχεις άγχος για την επόμενη μέρα. Ζήσε αυτό που σου συμβαίνει τώρα».

