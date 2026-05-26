Ο Νικηφόρος πήρε την κιθάρα από μουσικό του δρόμου στο Βουκουρέστι και ερμήνευσε το τραγούδι «Υποσχέσου»

Ο Νικηφόρος ταξίδεψε στο Βουκουρέστι και την Δευτέρα 25 Μαΐου δημοσιοποίησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να τραγουδάει το «Υποσχέσου» σε δρόμο της πόλης. Όπως εξήγησε, λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει από μουσικό του δρόμου να του δώσει την κιθάρα που κρατούσε, για να υλοποιήσει την σκέψη του.

Ο Νικηφόρος ερμηνεύει τους στίχους του τραγουδιού, με περαστικούς να έχουν σταματήσει για να τον παρακολουθήσουν. Όλα αυτά σε διασταύρωση στο Βουκουρέστι, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να ακούγεται από ένα ηχείο που υπήρχε πίσω του, σε διάβαση πεζών.

Ο 38χρονος καλλιτέχνης επέλεξε να ερμηνεύσει την επιτυχία του που κυκλοφόρησε το 2010. «Πήρα για λίγο την κιθάρα ενός μουσικού του δρόμου στο Βουκουρέστι και είπα το “Υποσχέσου”. Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της στη μέση ενός δρόμου, με μια κιθάρα και αγνώστους που σταματούν να ακούσουν» έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Το «Υποσχέσου» είναι η μεγάλη και διαχρονική επιτυχία που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής Νικηφόρος το 2010, σε δικούς του στίχους και μουσική. Το κομμάτι αγαπήθηκε αμέσως ως μία από τις πιο δυνατές ερωτικές μπαλάντες της ελληνικής δισκογραφίας.

«Δεν έχω καταφέρει να κρατήσω τη ζωή μου μακριά από τα φώτα, γιατί δεν κάνω κάτι για να το αποφύγω, απλά δεν επιδιώκω να βγει κάτι προς τα έξω» είχε πει προ ημερών ο Νικηφόρος σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει.