Ο Χρήστος Λούλης για το «Cleansed» που εμφανίζεται γυμνός: Tο να βγάλεις το βρακί σου είναι πολύ δευτερεύον

«Μετά από κάποιες μέρες, που το κάνεις συνέχεια,και σε απασχολούν άλλα πιο σημαντικά πράγματα, δεν είναι για σένα κάτι», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός
Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Χρήστος Λούλης και μίλησε για τη θεατρική παράσταση «Cleansed», στην οποία πρωταγωνιστεί και εμφανίζεται, όπως και όλος ο υπόλοιπος θίασος, γυμνός πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (07.02.2026) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδης και μίλησε τόσο για το θεατρικό έργο όσο και για τη σειρά «Το αύριο» που παίζει στην ΕΡΤ1. Μάλιστα, ο Χρήστος Λούλης μίλησε και για το γεγονός ότι εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή του θεάτρου, τονίζοντας ότι είναι δευτερεύουσας σημασίας. 

«Είναι άβολο την πρώτη φορά που συμβαίνει στην πρόβα. Eίναι κάτι που ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, οπότε ο σκηνοθέτης, στη δική μας την περίπτωση ο Τάσος Καραχάλιος, που κάνει την κίνηση, μας λέει λοιπόν “παιδιά, έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα τα βγάλετε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα. Μπείτε σε ένα κύκλο και βγάλτε τα”. Και το κάναμε έτσι ας πούμε για να το σπάσουμε», ανέφερε αρχικά, απαντώντας αν ένοιωσε άβολα για το γυμνό.

«Μετά από κάποια ώρα, μετά από κάποιες μέρες, που το κάνεις συνέχεια, που κάνεις πρόβες και σε απασχολούν άλλα πιο σημαντικά πράγματα, δεν είναι για σένα κάτι.

Ποιος από όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε και από σας, μπορεί να ισχυριστεί ότι η αγάπη, αυτό που λέμε η ένωση δύο ανθρώπων ότι είναι ανώδυνη; Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η αγάπη δεν είναι το πιο δυνατό φως αλλά και το πιο επώδυνο σκοτάδι καμιά φορά; Με την έννοια ότι όταν ενώνονται δύο άνθρωποι, δύο σώματα δεν ενώνονται κάθε φορά οργανωμένα και μαλακά. Ενώνονται και όταν ενώνονται, κάποια μέλη φεύγουν. Κάποια ξεχνιούνται. Και αυτά πονάνε πάντα.

Όταν ας πούμε περνάει ο καιρός και είσαι τόσο αγκαλιά με έναν άνθρωπο και μετά η ζωή σε φέρνει κάπως να σε απομακρύνει… μαζί με το άνοιγμα της αγκαλιάς μπορεί η μία σου παλάμη να μείνει κολλημένη στον άλλον. Και έχεις μείνει χωρίς παλάμη. Το λέω τώρα πολύ ποιητικά ας πούμε…», πρόσθεσε ο Χρήστος Λούλης.

Αυτό το τοπίο, το οποίο εμείς από την αρχή των προβών αντιμετωπίσαμε και εστιάσαμε και θέλαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το τόσο καθοριστικό και σημαντικό και πολύ πάρα πολύ κατανοητό. Tο να βγάλεις το βρακί σου, συγγνώμη, είναι πολύ πολύ δευτερεύον. Το πιο καθοριστικό είναι η γύμνια της ψυχής που πάντα την καμουφλάρουμε», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Χρήστος Λούλης, μιλώντας για την παράσταση «Cleansed» υπογράμμισε: «Είμαστε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και εκτός από μένα παίζει ο Δημήτρης Καπουράνης, η Μαίρη Μηνά, η Νατάσα Εξινταβελώνη, ο Γιώργος Ζυγούρης, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου και ο Θανάσης Ραφτόπουλος».

