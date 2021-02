Οι Metallica τα «σπάνε» με το Enter Sandman στο υπόγειο τους για χάρη του Super Bowl (video)

Οι Metallica επέστρεψαν στη «σκηνή» ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Enter Sandman» για μια ειδική εκπομπή του A Late Show αφιερωμένη στο Super Bowl, τον τελικό αγώνα του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Τα γυρίσματα έγιναν στην αποθήκη του συγκροτήματος και στο βίντεο παρελαύνουν μπροστά στα μάτια μας μηχανήματα μουσικής που χρησιμοποίησαν τα μέλη της μπάντας σ’ όλη την καριέρα τους.

Παρά το πλήγμα που κατάφερε η πανδημία, οι Metallica ήταν υπερδραστήριοι το 2020. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, σε livestream για καλούς σκοπούς του Helping Hands Concert & Auction, η μπάντα έδωσε ακουστικές ερμηνείες μερικών από των πιο κλασσικών τους κομματιών τα οποία είναι εμβληματικά και γενικά για τη metal σκηνή.

Τραγούδια όπως το «Blackened», «Now That We’re Dead», «Nothing Else Matters», «The Unforgiven», «All Within My Hands» κ.α. Έπαιξαν τον αμερικανικό Εθνικό Ύμνο σε αγώνα των San Francisco Giants τον περασμένο Σεπτέμβριο, κυκλοφόρησαν μια καινούργια κινηματογραφημένη συναυλία τους (προβλήθηκε σε ντράιβ ιν) και παρουσίασαν το άλμπουμ S&M2.

Προς το παρόν, δουλεύουν στο άλμπουμ που θα ακολουθήσει το Hardwired… to Self-Destruct του 2016. Και αδημονούν να ανεβούν και πάλι σε πραγματική σκηνή.

«Τι είμαστε, 38, 39 χρόνια σ’ αυτή τη διαδρομή, και δεν έχουμε δώσει ένα live show εδώ και 16 μήνες;» είπε, ο Lars Ulrich, μιλώντας στο Rolling Stone στα τέλη του 2020. «Αυτό, στα σίγουρα είναι το πιο μεγάλο κενό και δεν κρατιέμαι να βγω εκεί έξω και να παίξω και να ιδρώσω…».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ