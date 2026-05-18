Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Ο σύντροφός μου δεν έχει σοκαριστεί για το γάμο»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Δανάη Μπάρκα σήμερα Δευτέρα (18.05.2026), η οποία για πρώτη φορά αναφέρθηκε δημόσια στον επικείμενο γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

«Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Δεν έχω βρει νυφικό, κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα και χθες, μου έλεγαν οι φίλες μου, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα για το γάμο», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Η ηθοποιός είπε στη συνέχεια πως «όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα. Αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι.

Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μη χορέψουμε λίγο; Να μην το διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

Όσον αφορά στα σενάρια περί παρουσίασης του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ αλλά και τα όσα αρνητικά έχει ακούσει, η ηθοποιός απάντησε: «Εγώ ξέρεις τι; Επειδή ήμασταν Θεσσαλονίκη με πρόβες και πριν έλειπα ταξίδι, και γενικά έλειπα… ό,τι κι αν έχει ακουστεί, μου το έχουν πει φίλοι μου. Δεν έχω ιδέα για τίποτα. Οπότε τα μαθαίνω λίγο όλα τελευταία. Και να σου πω έχω κάνει συζητήσεις, τι θα βγει; Ή και να σου πω δεν έχω κάνει ακόμα; Δεν νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι ωραίο να λέγονται. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

Δεν άκουσα παράπονα από ανθρώπους που είναι φίλοι μου ή γνωστοί μου. Τα έχω ακούσει από ανθρώπους που ξέρω γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά. Τα ακούσαμε όλοι, όχι εγώ. Τα ακούσαμε από ανθρώπους που έχουν συνηθίσει πολλές φορές, να λένε κάτι δυσοίωνο για την αναπαραγωγή. Οπότε δεν τα πήραμε τοις μετρητοίς. Ξέραμε ότι πάντα… εσείς δεν το ξέρετε;

Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που πάντα θα πουν, όχι τη γλυκιά τους κουβέντα. Οπότε όπως το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε κι εμείς. Αποφασίζω να μη με στεναχωρούν τέτοιου τύπου πράγματα. Όσο έχουμε την υγεία μας και όσο γύρω μας ακούμε τόσο πραγματικά στενάχωρα πράγματα, όπως η επικαιρότητα, τώρα να κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ γιατί κάποιος είπε κάτι; Όχι. Θα το σχολιάσουμε μεταξύ μας, θα πάρουμε λίγο εκεί ο ένας τον άλλον «τι είναι αυτό;», θα γελάσουμε, και γεια σας».

Κλείνοντας, η Δανάη Μπάρκα είπε για τον Φάνη Μπότση πως«επειδή εγώ από μόνη μου δεν λέω κάτι, οι υπόλοιποι τα λένε. Δεν έχει σοκαριστεί ο σύντροφός μου, πιο πολύ εγώ τρελαίνομαι, δηλαδή πιο πολύ εγώ σοκαρίστηκα όταν βγήκαν πληροφορίες, και άρχισα να ψάχνω από πού βγήκαν και γιατί βγήκαν, παρά ο ίδιος. Είμαστε μια χαρά, κι εγώ προστατεύω ό,τι μπορώ να προστατεύσω, και όλα καλά».